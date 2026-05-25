Elektrische auto’s hebben nog altijd het imago sneller in brand te vliegen dan klassieke benzine- of dieselwagens. Toch wijzen recente onderzoeken en officiële cijfers op iets anders. Het echte brandgevaar komt uit onverwachte hoek.

Dat hardnekkige beeld rond elektrische auto’s ontstaat vooral door de grote media-aandacht wanneer zo’n auto in brand vliegt. Een brandende elektrische wagen levert spectaculaire beelden op, zeker wanneer een batterij opnieuw ontbrandt of urenlang blijft nasmeulen. Een brand bij een klassieke auto krijgt meestal amper aandacht.

Auto met verbrandingsmotor: zes keer meer brandgevaar

Volgens experts leidt precies die ongelijke aandacht ertoe dat veel mensen elektrische auto’s als gevaarlijker beschouwen. Toch vertellen de cijfers een ander verhaal, zo ontdekte de Belgische website Gocar.be. In Noorwegen, waar elektrische auto’s bijzonder populair zijn, publiceert het Directoraat voor Civiele Bescherming (DSB) gedetailleerde statistieken over voertuigbranden.

In de eerste helft van 2025 registreerde het land 0,034 branden per 1000 elektrische voertuigen. Bij auto’s met een verbrandingsmotor lag dat cijfer op 0,195 per 1000 voertuigen. Klassieke auto’s blijken daar dus bijna zes keer vaker vlam te vatten. Die vergelijking is relevant, omdat Noorwegen ondertussen een van de grootste elektrische wagenparken ter wereld heeft. Meer dan een kwart van alle auto’s in het land rijdt volledig elektrisch.

Vooral hybrides zijn brandgevaarlijk

Ook eerdere studies kwamen tot gelijkaardige conclusies. Een Zweeds onderzoek uit 2023 stelde vast dat auto’s met een verbrandingsmotor acht tot tien keer vaker betrokken raken bij brand dan elektrische modellen. Onderzoekers merkten daarbij wel op dat elektrische auto’s gemiddeld jonger zijn, en nieuwere voertuigen doorgaans veiliger blijven.

Maar het opvallendste cijfer gaat niet over elektrische of klassieke auto’s. Volgens een analyse van AutoInsuranceEZ, gebaseerd op gegevens van de Amerikaanse National Transportation Safety Board, zijn het vooral hybrides die het hoogste brandrisico lopen. De studie telde 3.475 branden per 100.000 hybride voertuigen.

Nederland telt meer dan 800.000 hybrides

Bij auto’s met een verbrandingsmotor ging het om 1.530 branden per 100.000 voertuigen, terwijl elektrische auto’s op amper 25 gevallen uitkwamen.

De verklaring ligt volgens specialisten voor de hand. Hybrides combineren twee technologieën in één voertuig: een verbrandingsmotor én een hoogspanningsbatterij. Daardoor stapelen ook de mogelijke technische risico’s zich op.

In Nederland bestaan voorlopig geen officiële cijfers over voertuigbranden per type aandrijving. Wel neemt vooral de verkoop van het aantal hybride auto’s jaar op jaar toe. Inmiddels rijden hier ruim 800.000 hybrides rond. Daarvan bestaat een aanzienlijk deel (ruim 500.000 exemplaren) uit zogeheten plug-in hybrides (PHEV’s).

Foto Caspar Huurdeman