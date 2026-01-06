Er is vorig jaar een recordaantal tweedehands auto's verkocht, ruim 2,1 miljoen exemplaren. Daarvan was 4,8 procent een elektrische occasion, zo'n 102.000 exemplaren dus. De Tesla Model 3 domineerde lang de markt van nieuwe EV's en zwaait nu de scepter over de markt van gebruikte elektrische auto's.

In 2025 zijn er in Nederland 11.338 gebruikte Tesla's Model 3 verkocht. Daarmee was hij goed voor een aandeel van 11,1 procent in de tweedehands EV-markt. Ruim 1 op de 10 van alle vorig jaar verkochte tweedehands EV's, was dus een Tesla Model 3. Het gat tot de nummer twee is enorm. De Volkswagen ID3 staat met 4.595 verkochte gebruikte exemplaren en een aandeel van 4,5 procent op plek twee. Opvallend: de Audi E-tron volgt op plek drie met 4.236 verhandelde exemplaren. Daarin heeft de relatief lage restwaarde ongetwijfeld een rol gespeeld.

Top 10: populairste tweedehands EV's

Model Registraties Marktaandeel 1 Tesla Model 3 11.338 11,1% 2 Volkswagen ID3 4.595 4,5% 3 Audi E-tron 4.236 4,2% 4 Kia Niro 3.960 3,9% 5 Tesla Model Y 3.327 3,3% 6 Hyundai Kona 3.106 3,0% 7 Peugeot 208 2.653 2,6% 8 Volvo XC40 2.522 2,5% 9 Skoda Enyaq 2.448 2,4% 10 Renault Zoe 2.380 2,3%

Tweedehands Tesla Model 3

Ben je zelf op jacht naar een Tesla Model 3, maar is een nieuwe je te duur of heb je daar simpelweg geen behoefte aan? Kijk dan vooral bij het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl. Daar tref je maar liefst 440 gebruikte exemplaren van de Tesla Model 3 aan. De goedkoopste kost nog geen €13.000. Voor dat geld rijd je een zes jaar oud exemplaar met 240.000 kilometer ervaring,