De brandstofprijzen rijzen de pan uit. Geregeld pinken we traantjes weg tijdens het voltanken van de auto. Lijkt het jou ook zo lekker om in ieder geval een deel van je kilometers elektrisch te rijden, maar is een nieuwe elektrische auto of een nieuwe plug-in hybride je nog te duur? Niet getreurd. Inmiddels kun je in de prijsklasse tot €15.000 namelijk al een stel gebruikte plug-ins vinden. We zetten er daar een aantal van voor je op een rij.

De Dacia Spring is met zijn vanafprijs van net geen €22.000 momenteel de minst dure elektrische auto van Nederland, maar we kunnen het ons goed voorstellen dat die kleine elektrische stadsrakker niet voldoet aan ieders wensen. Met z'n vieren mee op vakantie? Succes. Voor elektrische B-segmenters als de Opel Corsa Electric en Peugeot e-208 tik je al €35.000 af. Rij je graag met een auto die je aan de pomp vol kunt gooien, maar wil je toch graag enkele tientallen kilometers elektrisch kunnen rijden? Dan is de plug-in hybride een interessant alternatief, maar ook dat stekkerfeest begint niet voor minder dan zo'n 36 mille. Auto's als de MG E-HS, de Renault Captur (en tot voor kort de Mégane Plug-in Hybrid), de Kia Ceed/XCeed en Mitsubishi ASX zijn samen met de Mazda MX-30 R-EV vrijwel de enige plug-ins die voor minder dan 40 mille van eigenaar wisselen. Maar, wat heeft de tweedehandsmarkt te bieden als je met een budget van tot €15.000 de jacht op een plug-in hybride opent?

Toch nog aardig wat! Plug-in hybrids draaien net als volledig elektrisch aangedreven auto's inmiddels namelijk toch al behoorlijk wat jaartjes mee. We zijn met 15.000 virtuele euro's op zak op zoek gegaan naar plug-in hybrids en hebben dan ook een aardige selectie stekkeraanbiedingen gevonden waarvan je er een aantal misschien wel was vergeten.

Chevrolet Volt / Opel Ampera

Hou je er wel van om een beetje eigenwijs voor de dag te komen? Dan is de Chevrolet Volt of Opel Ampera jou misschien wel op het lijf geschreven. Het sterk druppelvormige duo kwam in 2011 op de Nederlandse markt en dat betekent dat de oudste exemplaren inmiddels dus zo'n 12 jaar oud zien. De tijd vliegt. Van de Chevrolet Volt zijn in Nederland zo'n 1.100 exemplaren nieuw geleverd, van de Opel Ampera ruim 5.000 stuks. Het is dus niet zo verwonderlijk dat we in onze occasionzoeker slechts een klein aanbod Chevrolets Volt vinden. Het Volt-avontuur begint vanaf net geen €10.000 voor een exemplaar met ruim 230.000 kilometer ervaring. Voor een Volt met iets meer dan 100.000 kilometer ervaring ben je zo'n €11.000 tot €13.000 kwijt.

Het Ampera-aanbod is een stuk groter. In het occasionaanbod op AutoWeek.nl vinden we namelijk 35 exemplaren. We vinden exemplaren met meer dan 300.000 kilometer ervaring voor prijzen van minder dan €8.000. Liever een Ampera met minder ervaring? Geen probleem. Exemplaren met net even minder dan 2 ton op de teller zijn er vanaf zo'n €9.000 en we vinden legio Opels Ampera met minder dan 150.000 kilometer ervaring voor prijzen van €12.000 a €13.000.

Wat de technische GM-tweeling je nieuw te bieden had? Een 150 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn met een 86 pk sterke 1.4 benzinemotor en een - in de latere jaren - 16 kWh accupakket waar je tot 80 kilometer elektrisch mee kon afleggen. Op papier. Natuurlijk is het - net als bij de andere plug-ins in deze lijst altijd maar de vraag wat daar nu nog van over is.

Mitsubishi Outlander PHEV

Met de Outlander PHEV wist Mitsubishi niet meer waar het het zoeken moest. Diverse dealerbedrijven huurden extra ruimte om de enorme toestroom Outlanders PHEV die naar Nederland werden gehaald tijdelijk te kunnen huisvesten. Tussen 2013 en 2015 verkocht Mitsubishi er niet minder dan 8.000 exemplaren van. Maar zo gretig als de stekker-SUV aanvankelijk aftrek vond, zo stilletjes werd het later rond het model. De fiscale voordelen die de Outlander PHEV ooit zo aantrekkelijk maakten, vervielen evenredig met het succes van de auto. Volgend jaar komt er eindelijk een nieuwe Outlander PHEV naar ons land, maar die de enorme aantallen van zijn voorganger in Nederland niet meer kunnen evenaren.

Mitsubishi heeft de Outlander PHEV door de jaren heen geregeld technische updates gegeven. Vanaf zo'n €11.000 stap je in een inmiddels tien jaar oude Outlander PHEV met net iets minder dan twee ton op klok, al vinden we in ons occasionaanbod aanzienlijk meer exemplaren die rond de 13 mille kosten en die tussen de 2 en 3 ton ervaring hebben. Outlanders PHEV tot €15.000 zijn vrijwel altijd de vroegere versies met een 203 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn die onder meer uit een 121 pk sterke 2.0 viercilinder bestaat. De 12 kWh accu die in die Outlanders ligt, was op papier goed voor een elektrisch bereik van tot zo'n 50 kilometer.

Toyota Prius Plug-in Hybrid

De nieuwe Toyota Prius is in Nederland alleen als plug-in hybrid te krijgen. De vorige generatie Prius was er als reguliere Hybrid én als Plug-in Hybrid, maar dat was niet eens de eerste generatie Prius die met twee aandrijflijnen leverbaar was. Ook van de derde generatie Prius die tussen 2009 en 2016 in Nederland werd verkocht, bestond namelijk een Plug-in Hybrid. Enorme aantallen zijn er daar in ons land niet van verkocht, maar wie een beetje speurt kan er in de prijsklasse van tot €15.000 zeker een stel vinden. Het inplugbare Prius-feest start in het occasionaanbod op AutoWeek vanaf net geen 12 mille voor een exemplaar uit 2013 met zo'n 225.000 kilometer op de klok. Wie bereid is iets meer te betalen, moet tot €15.000 ook exemplaren kunnen vinden met ver onder de 2 ton op de teller. Kijk maar eens naar dezeof deze!

De derde generatie Prius had als Plug-in Hybrid een 99 pk sterke 1.8 en 82 pk aan elektrokracht, goed voor een systeemvermogen van 136 pk. De bescheiden 4,4 kWh accu was - nieuw - goed voor een bereik van tot 25 kilometer.

Ford C-Max Energi

Je was hem misschien al helemaal vergeten, maar Ford leverde tussen 2015 en 2017 in Nederland een plug-in hybride variant van de tweede generatie C-Max: de Energi. Destijds leverde het overigens ook een elektrische variant van de Focus: de Focus Electric. De Ford C-Max Energi heeft een 137 pk sterke 2.0 benzinemotor en een 120 pk sterke elektromotor, samen goed voor een systeemvermogen van 185 pk. De 7,6 kWh accu moest de auto nieuw een elektrische actieradius van tot 44 kilometer opleveren. Rondstekkeren in een tweedehands C-Max Energi - die overigens niet als grotere Grand C-Max leverbaar was - kan vanaf zo'n €8.500. Dan rijd je een exemplaar uit 2015 met net geen 300.000 kilometer op de klok. Het aanbod is behoorlijk. Zo zijn er voor zo'n 13 mille namelijk ook genoeg exemplaren met minder dan 150.000 kilometer op de teller te vinden.

Audi A3 Sportback e-tron

Toen 'e-tron' bij Audi nog de aanduiding was voor een plug-in hybride aandrijflijn, leverde het merk onder meer van de vorige generatie Audi A3 een stekkerversie. De plug-in hybride Audi A3 van de vorige generatie was er net als het huidige model enkel als Sportback. Onder de kap van het vanaf 2014 geleverde model ligt een 150 pk sterke 1.4 turbomotor die de hatchback samen met een 102 pk sterke elektromotor een systeemvermogen van 204 pk oplevert. Het 8,8 kWh accupakket moet - in nieuwstaat - goed zijn voor een theoretische elektrische actieradius van tot 50 kilometer.

In het AutoWeek-occasionaanbod vinden we A3's Sportback e-tron vanaf zo'n €13.000. Het gaat dan om exemplaren met richting de 3 ton ervaring. Wie iets bijlegt moet tot €15.000 ook zeker gebruikte A3's Sportback E-tron kunnen vinden met kilometerstanden van 200.000 of zelfs net daaronder.

Volkswagen Golf 1.4 GTE

Liever dezelfde aandrijflijn als de A3 Sportback e-tron, maar dan minder 'premium' verpakt? Dan kun je de jacht openen op zustermodel Volkswagen Golf. Vanaf 2014 leverde Volkswagen er namelijk een plug-in hybride versie van die GTE heette. Die Golf GTE heeft dezelfde plug-in hybride hardware aan boord als zijn neefje uit Ingolstadt. Ook hier dus een 204 pk sterke aandrijflijn, goed voor een elektrisch bereik van tot 50 kilometer.

Gebruikte exemplaren in het aanbod op AutoWeek wisselen vanaf zo'n €11.000-€12.000 van eigenaar. Ook voor dat geld gaat het om exemplaren met twee tot drie ton ervaring. Voor iets meer zijn gebruikte Golfs GTE te vinden met minder dan 200.000 kilometer op de teller.

Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid/Twin Engine

Ooit reden ze je bij bosjes links - en soms rechts - voorbij: de plug-in hybride versies van de vorige generatie Volvo V60, maar inmiddels heeft het gros Nederland verruild voor andere thuislanden. Deze V60's zijn in deze lijst ook direct de enige plug-ins met een dieselmotor. De Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid - die later werd omgedoopt tot D6 Twin Engine - wist net als zoveel andere stekkersmaken in deze lijst de zakelijke rijder met bijtellingskorting naar zich toe te trekken. De D6 trakteerde z'n eigenaar op een 215 pk sterke 2.4 vijfcilinder diesel en een zo'n 70 pk sterke elektromotor op de achteras, goed voor een systeemvermogen van 280 pk. De 11,2 kWh acccu moest goed zijn voor een theoretische elektrische actieradius van 50 kilometer. De V60 D6 Plug-in Hybrid/Twin Engine is met afstand de snelste rakker in deze lijst. Al in 6,1 tellen stuif je er immers mee naar de 100 km/h. En de D5 Twin Engine dan? Ook die had de vijfcilinder diesel, al werd het vermogen van die machine teruggeschroefd naar 163 pk. De elektromotor bleef gelijk aan die van de D6 Plug-in. Het systeemvermogen: 231 pk. Ook meer dan zat uiteraard.

In ons occasionaanbod vinden we de Volvo V60 Plug-in Hybrid vanaf €6.900. Let wel, dan krijg je wel een exemplaar met ruim 500.000 op de klok. Net ingereden dus, of dat schijn je bij een Volvo met een hoge kilometerstand te moeten zeggen. Voel je je - begrijpelijk - lekkerder bij een lagere kilometerstand? Kan ook. Voor bedragen van tot zo'n €10.000-11.000 vinden we voornamelijk V60's D6 Plug-in Hybrid met tussen de twee en drie ton op de klok. Wie bereid is €13.000 of meer neer te tellen moet ook D6'en kunnen vinden met zo'n twee ton aan ervaring. Volvo's V60 D5 Twin Engine komen we niet tegen.

Welke plug-in hybride zou jij overwegen? Of welke juist niet? Of lijkt een plug-in je überhaupt helemaal niets? Dat kan natuurlijk ook. Laat vooral van je oren in de reacties!