De splinternieuwe Toyota Prius heeft in Nederland een vanafprijs van net iets minder dan €45.000. Daarmee is het nieuwe en altijd plug-in hybride potentiële zuinigheidswonder duurder dan zijn gestekkerde voorganger, maar biedt in ruil daarvoor véél meer.

In november 2022 voegde Toyota een nieuw hoofdstuk toe aan het Prius-boek. De volledig nieuwe Toyota Prius borduurt voort op het concept van zijn voorgangers, maar ziet er voor het grote publiek veel aantrekkelijker uit. Hoewel de nieuwe Toyota Prius buiten Nederland ook met een conventionele hybride aandrijflijn verkrijgbaar is, komt hij in Nederland alleen als Plug-in Hybrid . De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid is per direct te bestellen en heeft een vanafprijs van €44.695. De eerste exemplaren komen in het derde kwartaal van dit jaar naar Nederland.

Voordat we zijn prijzen en uitrusting bespreken gaan we nog even in sneltreinvaart door zijn technische vaardigheden heen. De nieuwe Prius Plug-in Hybrid heeft een 148-pk 2.0 benzinemotor die samenwerkt met een elektromotor van 160 pk. Dat levert de Toyota Prius Plug-in een systeemvermogen op van 223 pk en 208 Nm. Daarmee is hij bijna twee keer zo krachtig als de Plug-in Hybrid van de vorige generatie (122 pk). Dat vermogen helpt de nieuwe stekker-Prius in 6,7 tellen aan een snelheid van 100 km/h. De vorige Prius Plug-in Hybrid had voor dezelfde sprint 11,1 seconden nodig. Veel relevanter is het elektrische bereik. De nieuwe Toyota Prius Plug-in heeft een 13,6-kWh accu aan boord waar je tot maar liefst 86 elektrische kilometers uit kunt persen. Let wel, ie elektrische actieradius betreft de Dynamic-uitvoering. De Executive Edition en de Solar Edition - waarover straks meer - komen maximaal 72 kilometer ver op een volle accu.

De bagageruimte bedraagt 284 liter. Op dit vlak blijft hij echter achter bij het vorige model. De vorige Prius Plug-in Hybrid had een bagageruimte van 360 liter.

Uitrusting Toyota Prius Plug-in Hybrid

De vanafprijs van €44.695 geldt voor de Toyota Prius Plug-in Hybrid in Dynamic-trim. Die heeft standaard onder meer bi-ledkoplampen, 17-inch lichtmetaal, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een achteruitrijcamera, stoelverwarming, een verwarmbare voorruit en een achtvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Verwarmbare en inklapbare buitenspiegels? Aanwezig. Hetzelfde geldt voor privacy glass, een met leer bekleed stuurwiel, een 7-inch digitaal instrumentarium en een 12,3-inch multimediasysteem. Toyota Safety Sense 3 is standaard en dat behelst niet alleen uitgebreide adaptieve cruisecontrol, maar ook automatisch grootlicht, verkeersbordherkenning en een actieve rijbaanassistent. De vorige maar beduidend minder potente Prius Plug-in Hybrid stond als Dynamic vanaf €40.350 in de orderboeken.

Hoger op de menukaart staat de Executive en die kost €47.195. Deze uitvoering herken je vanbuiten vooral aan zijn doorlopende ledbalk aan de achterzijde die op de Dynamic ontbreekt. Daarnaast heeft de Prius vanaf deze uitvoering een zwarte B-stijl, zwarte details in de bumper, zwarte sierlijsten in de grille en zwarte wielkastranden. Hij heeftt onder meer geavanceerdere koplampen, een elektrisch bedienbare achterklep, de Smart Rear View Mirror-binnenspiegel met camera, een verwarmbaar stuurwiel en 19-inch lichtmetaal. Die grotere wielen nemen wel een hapje uit de elektrische actieradius. Alleen de Executive is tegen meerprijs leverbaar met een panoramadak. Daarvoor ben je €1.395 extra kwijt.

Topversie Solar Edition voegt aan bovenstaande het Solar Roof met zonnepanelen toe, maar ook Intelligent Parking Assist, Intelligent Parking Assist, een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, zwarte kunstlederen bekleding, stoelventilatie voor en een verwarmde achterbank. De Toyota Prius Plug-in Hybrid Solar Edition is in de introductiekleur Sunset Yellow gespoten en kost €54.395.

Prijslijst Toyota Prius Plug-in Hybrid