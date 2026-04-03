Voor ondernemers en youngtimerhandelaren was het de afgelopen tijd nagelbijten: wordt de grens tussen occasion en youngtimer verhoogd van 15 naar 25 jaar of toch niet? De kogel is door de kerk: er komt een zogeheten sterfhuisconstructie: auto’s van na 2012 worden nimmer youngtimer . Dat betekent dat ondernemers nog eventjes fiscaal vriendelijk kunnen gaan rijden in wellicht hun ooit gedroomde, maar nieuw te dure vierwieler. En verkopers blijven niet met hun voorraad zitten.

Om dit te ‘vieren’ gaan we deze week op zoek naar drie onalledaagse youngtimers: een Zweed die wellicht de klassiekerstatus zal bereiken en daarom een verantwoorde investering kan zijn, een Duitser die een - achteraf gezien - niet heel succesvolle variant is van een wél succesvolle sedan en tot slot nog een Duitser, maar nu uit een hoger segment en van een gerenommeerd sportwagenmerk, maar die inmiddels behoorlijk betaalbaar is geworden.

Saab 9-5 2.0T XWD BioPower Aero - 2010 - 214.964 kilometer - €13.450

Het verhaal van Saab mag genoegzaam bekend zijn. Ook dat de 9-5 NG (New Generation) het laatste nieuwe model was voordat de lichten in Trollhättan gedoofd werden. Van het topmodel dat vooraf als redding van Saab bestempeld werd, rolden slechts een goede 11.000 exemplaren van de band. De 9-5 NG stond dan ook alleen in 2010 en 2011 op de prijslijst, terwijl de Estate zelfs nooit officieel is geleverd. Dat betekent dat de 9-5 NG zich sinds kort youngtimer mag noemen. Een 9-5 NG koop je echter niet enkel om als youngtimer dienst te doen, maar vooral om het merk Saab levend te houden. En wie weet wordt het ooit een (gewilde) klassieker. Zover is het nog niet. In ons occasionaanbod komen we exemplaren met uiteenlopende krachtbronnen (benzine: 1.6 tot en met 2.8, diverse 2.0-diesels) en dito kilometerstanden tegen.

Deze Saab 9-5 zit aan de bovenkant van het gamma; een geblazen tweeliter van 220 pk in combinatie met vierwielaandrijving en sportieve Aero-uitmonstering. De vraagprijs is ‘zo meenemen’, gezien de kilometerstand zouden wij extra investeren in garantie (die overigens niet veel voorstelt). Opvallend aan deze reissedan zijn de witte lak, de handgeschakelde zesbak en de trekhaak.

Met een 9-5 NG koop je een auto die op het gebied van bouwkwaliteit en gebruikte materialen niet tot de koplopers behoort (zie de bestuurdersstoel), maar wel een authentiek Saab-sfeertje in het interieur weet te creëren: vormgeving dashboard, de aanwezigheid van Night Panel en uiteraard puik meubilair. Inzittenden en bagage hebben alle ruimte, het uitrustingsniveau is royaal.

De 9-5 rijdt neutraal en je kunt bochten behoorlijk sportief attaqueren, met dank aan de vierwielaandrijving. De geblazen tweeliter levert 220 pk, maar vraagt toch wat geduld. Voordat de auto er vandoor schiet, moet de turbo druk opbouwen. De krachtsexplosie is vervolgens indrukwekkend om bij 4.000 tpm weer af te nemen. Geen scheurneus, maar passend bij het concept.

Onderhoud hoeft geen probleem te zijn: er zijn genoeg merkspecialisten.

Signalement

Merk Saab

Type 9-5 2.0T XWD BioPower Aero

Bouwjaar december 2010

Kilometerstand 214.964

Vraagprijs €13.450

Waar te koop? Autobedrijf Van Dongen, Zeeland

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.988 cc, turbo

Max. vermogen 162 kW/220 pk bij 5.300 tpm

Max. koppel 350 Nm bij 2.500 tpm

Leeggewicht 1.715 kilo

Bagageruimte 513 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 2.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 11,6 (NEDC)

0-100 km/h 8,0 s

Topsnelheid 230 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

BMW 535i Gran Turismo High Executive - 2011 - 162.429 kilometer - €16.999

Is zo’n ‘uitzwaai-Saab’ je net wat te excentriek en gaat je voorkeur uit naar een onalledaagse youngtimer van een bestaand merk, dan is deze BMW 5-Serie GT mogelijk een interessant alternatief. De GT was méér dan een Vijf-coupé, want hij stond iets hoger op z’n pootjes en leende zaken van de 7-serie (o.a. onderstel en dashboard). Bovendien waren de minst-vermogende benzinemotoren niet leverbaar, zodat een zekere mate van exclusiviteit de 5 GT niet ontzegd kon worden. Een onverdeeld succes was het echter (of daardoor) niet: de auto stond tussen 2009 en 2017 in de verkooplijsten, toen was het over. Het geportretteerde model is iets jonger dan de Saab en heeft minder gereden. Dat en de fameuze dubbelgeblazen zescilinderlijnmotor van 306 pk maken de vraagprijs - aanbieder is een merkspecialist - wat hoger, maar die lijkt ons gerechtvaardigd. Ook hier is garantie (en dan uitgebreider) tegen meerprijs.

De 5 GT is standaard uitgerust met Dynamic Drive Control, waarbij je kunt kiezen tussen Normaal, Sport en Sport Plus. Gasrespons, schakelgedrag van de achttrapsautomaat en stuurbekrachtiging passen zich dan aan, terwijl bij Sport Plus het ESP meer toelaat. Een topsporter is het echter niet, daarvoor liggen gewicht en zwaartepunt te hoog.

De besturing is messcherp, typisch BMW. De vierwielbesturing maakt de GT daarbij handzaam in kleine ruimtes, maar standvastig bij hoge snelheden. Heerlijk soepel is de krachtbron. Van weinig toeren (maximumkoppel al bij 1.200 tpm!) tot in het rood blijft-ie bij de les. Het geluid binnen is gedempt, maar evengoed blijft de zuivere huil van de zes-in-lijn hoorbaar.

Binnen is het goed toeven. De beenruimte achterin is riant en je hoofd merkt niets van de aflopende daklijn (wat in de 9-5 wel enigszins het geval is). En uiteraard kom je ook hier qua luxe weinig tekort.

Signalement

Merk BMW

Type 535i Gran Turismo High Executive

Bouwjaar februari 2011

Kilometerstand 162.429

Vraagprijs €16.999

Waar te koop? Gewi Auto’s, Ammerzoden

Technische gegevens

Motor 6-cil. in lijn, 2.979 cc, biturbo

Max. vermogen 225 kW/306 pk bij 5.800 tpm

Max. koppel 400 Nm bij 1.200 tpm

Leeggewicht 1.915 kilo

Bagageruimte 440 l/1.700 l

Max. aanhanger geremd 2.100 kilo

Gem. verbruik 1 op 11,2 (NEDC)

0-100 km/h 6,3 s

Topsnelheid 250 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Porsche Panamera 4S - 2010 - 203.843 kilometer - €21.750

Maar ja, als je dan toch geld uitgeeft aan een sportief gelijnde en desondanks handige youngtimer, dan kun je dat maar beter goed doen nu het fenomeen youngtimer gaat verdwijnen. En omdat de kosten aftrekbaar zijn, pakt dat ook nog eens gunstig uit voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (niet voor de omzetbelasting: daar geldt de catalogusprijs). Vandaar dat we tot slot aandacht besteden aan de Panamera van Porsche. De eerste exemplaren hebben de status van youngtimer bereikt en met vraagrijzen vanaf even boven de 20 mille, zijn ze niet eens veel prijziger dan de 5 GT (de exploitatiekosten liggen wel fors hoger, ook omdat de Panamera een segment hoger opereert, de naam Porsche doet de rest …). Neem nu deze Porsche Panamera: minder gereden dan de 9-5, maar wel voorzien van twee keer zoveel cilinders en bijna tweemaal zoveel vermogen!

Het uiterlijk van de Panamera is altijd voer voor discussie geweest, maar ga er maar aanstaan: een vijfdeurs hatchback 911-dna meegeven. Gauw instappen dan maar, en dan blijkt dat er binnenin eveneens associaties met de meest beroemde sportwagen ooit zijn: een ‘ingekapselde’ bestuurder die erg laag bij de grond zit, vijf klokken voor je neus, contactslot links, afgeplat stuur en veel rijmodi. Achterin is ruimte voor slechts twee passagiers, omdat de transmissietunnel doorloopt.

Een V8 met 400 pk in een auto die minder weegt dan de BMW. Nou, dat wil best vooruit. De prestaties zijn fenomenaal, evenals de rijeigenschappen. Pas in de meest sportieve stand - Sport Plus - is de Duitser ‘om’ te krijgen, maar wellicht bereik je dat heuglijke feit nooit vanwege protesterende medereizigers. Want de luchtgeveerde Panamera is beslist óók een riante reiswagen. Met z’n plenty ruimte (ook voor bagage en indien gewenst liefst 2.200 kilo geremd aan de haak), riante uitrusting en hoge prestaties voelt de Panamera zich uiteindelijk misschien nog wel beter thuis op de grote Europese snelwegen dan op het circuit.

Signalement

Merk Porsche

Type Panamera 4S

Bouwjaar februari 2010

Kilometerstand 203.843

Vraagprijs €21.750

Waar te koop? Autobedrijf Jos Priem, Vinkeveen

Technische gegevens

Motor V8, 4.806 cc

Max. vermogen 294 kW/400 pk bij 6.500 tpm

Max. koppel 500 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht 1.835 kilo

Bagageruimte 445 l/1.263 l

Max. aanhanger geremd 2.200 kilo

Gem. verbruik 1 op 9 (NEDC)

0-100 km/h 5,0 s

Topsnelheid 282 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Deze uiteenlopende, wellicht controversiële youngtimers. Welke komt op de balans te staan?

Nu de youngtimerregeling minder abrupt eindigt dan oorspronkelijk aangekondigd, kan het in verband met de bijtelling nog steeds voor ondernemers interessant zijn een vijftien jaar oude occasion aan te schaffen. In plaats van de geijkte sedans van Audi, BMW, Mercedes-Benz, een Volvo-stationcar of een witte raaf à la Citroën C6 pakten wij deze week drie minder voor de hand liggende modellen bij de kladden. Welke mag van jou op de balans komen te staan: toekomstige klassieker 9-5 NG, de veelzijdige 5-serie GT of de gezinssportwagen Panamera? Laat het ons weten!