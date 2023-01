Mitsubishi ASX: wél en niet duurder dan Captur

De Mitsubishi ASX gold ooit als voorbeeld voor andere merken. Met het model hadden de Japanners immers al vrij vroeg een behoorlijk succesvolle cross-over in het gamma. Die ASX bleef niet alleen. In de vorm van de Peugeot 4008 en Citroën C4 Aircross kreeg de Mitsubishi ASX uiterlijk iets aangepaste tweelingbroers waarvan de laatste ook naar Nederland kwam. De nieuwe Mitsubishi ASX is zelf een gerebadgete versie van een bestaand model. Geen Peugeot of Citroën, maar de Renault Captur. Nu zijn de prijzen bekend.

De nieuwe Mitsubishi ASX heeft een vanafprijs van €29.290. Voor dat geld krijg je de ASX met 90 pk sterke 1.0 driecilinder. Die 1.0 MPI Turbo is aan een handgeschakelde zesbak geknoopt. De Renault Captur kost met diezelfde aandrijflijn €28.325. €965 minder dus. De ASX met deze vanafprijs is uitgevoerd als basisversie Pure. De 1.0 is de enige krachtbron die in combinatie met de Pure-uitvoering is te krijgen. Vanaf maart staat hij bij de dealers.

Hoger op de lijst staat de Mitsubishi ASX met 12v mild-hybride 1.3 benzinemotor. In combinatie met een handbak levert de krachtbron 140 pk en 260 Nm. In combinatie met een zeventraps automaat stampt de motor er 160 pk en 270 Nm uit, net als bij de Captur overigens. De Mitsubishi met mild-hybride 1.3 heet 1.3 DI-T en is er met handbak vanaf €35.590. Dan krijg je direct het tweede uitvoeringsniveau dat Intense heet. De Renault Captur met deze aandrijflijn is er slechts in één Techno geheten uitvoering die €32.925 kost. De Mitsubishi ASX met 1.3 en automaat is er vanaf €39.990, al krijg je dan wel direct een speciaal introductiemodel dat First Edition heet.

Hybride en plug-in hybride

Net als de Captur is de Mitsubishi ASX verkrijgbaar met een hybride aandrijflijn én met een plug-in hybride aandrijflijn. De hybride Mitsubishi ASX 1.6 HEV levert 145 pk en is er vanaf 35.490. Dan heb je direct het tweede uitrustingsniveau te pakken: Intense. De plug-in hybride Mitsubishi ASX 1.6 PHEV heeft 160 pk vermogen en kost minimaal €38.990 . Hij is dan uitgevoerd als hoger gepositioneerde Intense+.

Vanbuiten wijkt de ASX op detailniveau af van de Captur. De ASX heeft onder meer een Mitsubishi-achtige grille en in plaats van een Renault-logo draagt de ASX de uitgeschreven modelnaam op de achterklep. De achteruitrijcamera die bij de Renault Captur achterop in het embleem is weggewerkt, lijkt hierdoor als losse eenheid op de achterklep te staan.

Uitrusting

Tot nu toe lijkt de Mitsubishi ASX duurder dan de Renault Captur, maar de uitvoeringen en de bijbehorende uitrusting zijn net als de garantievoorwaarden niet één op één vergelijkbaar.

Het basismodel Pure - die dus alleen beschikbaar is voor de ASX met 1.0 - heeft led-verlichting rondom en onder meer Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor én achter. Airco is net als keyless entry eveneens standaard.

De standaarduitrusting is niet één op één vergelijken met die van de instapper van de Renault Captur (Equilibre) die eveneens alleen met de 1.0 leverbaar is. De Captur heeft als Equilibre bijvoorbeeld geen parkeersensoren voor en achter, noch keyless entry.

De ASX Intense voegt aan de Pure-uitvoering onder meer een 7-inch scherm voor het infotainmentsysteem en een 7-inch digitaal instrumentarium toe. Bij de Captur vind je dit scherm al bij de tweede uitvoering (Evolution), maar zit het digitale instumentarium pas bij de derde uitvoering inbegrepen (Techno). De Intense+ voegt 18-inch lichtmetaal, zwarte exterieuraccenten, verchroomde raamlijsten, een elektrische parkeerrem, Dynamic Chassis Control, dodehoekdetectie, adaptieve cruise control met Stop&Go en automatisch grootlicht aan het ASX-feestje toe,

Het topmodel, de Instyle, heeft onder meer lederen bekleding, interieurafwerking met houtlook, stoel- en stuurverwarming, een 10-inch digitaal instrumentarium en een 9,3-inch infotainmentscherm én een uitgebreid audiosysteem van Bose. Een glazen panoramadak behoort eveneens tot de standaarduitrusting.

Garantie

De garantievoorwaarden van de Mitsubishi ASX zijn anders dan die van de Captur. Renault geeft twee jaar fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking. Mitsubishi geeft vijf jaar garantie tot 100.000 kilometer. Beide merken geven 12 jaar garantie op het plaatwerk.

Prijslijst Mitsubishi ASX