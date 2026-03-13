Voor een mille of 25 ligt een keur aan stroommodellen inmiddels binnen bereik. Deze week beperken we ons tot de normale gezins-SUV’s, met als bekendste kandidaat de Volkswagen ID4. Elektropionier Nissan draaft met de veel minder bekendere Ariya op en als absoluut buitenbeentje treedt de SsangYong Korando voor het voetlicht.

Volkswagen ID4 1st Max - 2020 - 90.694 kilometer - €24.964

Met de ID3 trapte Volkswagen in 2019 af met zijn nieuwe elektrische familie. Niet lang na het in beginsel veelgeplaagde model kwam de wat grotere en hogere ID4 die min of meer leerde van de fouten van zijn kleinere broertje, met betere software en dito materialen aan boord. Inmiddels is de ID4 bijna zes jaar op de markt, zodat de eerste lichting al ruimschoots op de occasionmarkt voorradig is. Ons oog viel daarbij op deze goudgeelmetallic Volkswagen ID4 - weer eens wat anders dan het saaie zwart of grijs. De K-995-KB die nieuw bijna 58 mille kostte, diende twee baasjes die er ruim 90.000 kilometer mee aflegden. Met een SoH-waarde van 91 procent betekent dit tot nu toe een procent degradatie per 10.000 kilometer.

Als 1st Max zit hij riant in zijn spullen. Elektrisch verstel- en verwarmbare voorstoelen met geheugen en massagefunctie, separate airco achterin, geluidwerend glas, elektrische achterklep, head-up display, leren bekleding, standkachel, panoramadak, led-verlichting … De stoelbekleding is in two tone uitgevoerd en ziet er smaakvol uit. Verbeteringswaardig is de ergonomie, met sliders op het stuur en de knullige raambediening. Met 11 kW laadt hij in bijna vijf uur van 20 naar 80 procent, aan de snellader (100 kW) duurt dit kunstje 48 minuten. Met een gemiddeld verbruik van 18 kWh per 100 kilometer is de prik van deze 77-kWh versie na 493 kilometer leeg.

Voor- en achterin is ruim plaats, terwijl de bagageruimte met 543 liter eveneens riant is. Desgewenst mag de ID4 tot 1.000 kilo geremd trekken. Een forse elektrische kar betekent een fors gewicht, en dat klopt. Met meer dan twee ton is de Duitser bijna 300 kilo zwaarder van de Korando. De elektromotor is achterin geplaatst - achterwielaandrijving derhalve, dus geen aandrijfreacties is het stuur en bovendien een kleine draaicirkel. Dankzij dit laatste voelt de elektro-VW in de stad toch compact aan. Bovendien is de balans erg goed: stevig, maar comfortabel, met voldoende grip en een passende besturing.

Signalement

Merk Volkswagen

Type ID4 1st Max

Bouwjaar december 2020

Kilometerstand 90.694

Vraagprijs €24.964 (incl. btw)

Waar te koop? Mobility Service Nederland, Den Haag

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 150 kW/204 pk

Max. koppel 310 Nm

Leeggewicht 2.024 kilo

Bagageruimte 543 l/1.575 l

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 18,0 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 8,5 s

Topsnelheid 160 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Nissan Ariya 63 kWh Evolve - 2022 - 91.223 kilometer - €24.940

Met de Leaf was Nissan er op elektrisch gebied relatief vroeg bij, maar het Japanse merk kreeg last van de wet van de remmende voorsprong. Volgens ons lijdt het daar nog steeds aan, want de nog vrij verse Ariya die in een belangrijk deel van de automarkt opereert, zien we toch maar weinig. Ook als occasion is hij daarom redelijk zeldzaam, maar met deze Nissan Ariya hebben we er een te pakken. De R-130-DS is afkomstig van de eerste eigenaar, staat bij de merkdealer en heeft voor bijna dezelfde vraagprijs als de ID4 iets meer gereden in veel minder tijd. Dit witte exemplaar is de luxueuze Evolve-uitvoering die maar weinig te wensen overlaat.

Veel van wat bij de ID4 vermeld staat, heeft de Ariya eveneens aan boord, op de finishing touch na, zoals het geluidwerende glas. Wel is de ergonomie beter en heb je zicht op een normaal uitziend, dus compleet dashboard. Ook zijn er meer rijhulpjes aanwezig. Dan de specificaties: met 22 kW laadt hij in nog geen twee uur van 20 naar 80 procent, aan de snellader (130 kW) ben je een halfuurtje kwijt. Met een gemiddeld verbruik van 17,6 kWh per 100 kilometer kom je uit op een actieradius van maximaal 403 kilometer. Hij is sneller dan de ID4, maar als voorwielaandrijver kan hij nog wel eens last krijgen van gripzoekende voorwielen en aandrijfreacties in het stuur. Buiten dat is de Ariya een prettige metgezel om ontspannen mee onderweg te zijn, eerder comfortabel dan sportief. Inzittenden hebben volop ruimte, maar de dalende daklijn biedt hoofden achterin minder ruimte dan de ID4. De bagageruimte is met 468 liter iets minder ruimhartig, wat ook geldt voor het geremde trekgewicht van 750 kilo. Opvallend is de ‘gezellige’ sfeer aan boord: materialen als suède en sierlijsten met houtnerf doen warm, bijna huiskamerachtig aan, waarmee Nissan zich distantieert van de hightech-uitstraling die des EV’s is.

Signalement

Merk Nissan

Type Ariya 63 kWh Evolve

Bouwjaar augustus 2022

Kilometerstand 91.223

Vraagprijs € 24.940 (incl. btw)

Waar te koop? Van Mossel Nissan Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 160 kW/218 pk

Max. koppel 300 Nm

Leeggewicht 1.905 kilo

Bagageruimte 468 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 750 kilo

Gem. verbruik 17,6 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 7,5 s

Topsnelheid 160 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

SsangYong Korando e-motion Titanium 2WD - 2023 - 39.269 kilometer - €24.900

Fans van SsangYong hebben pech. Voor een nieuw model dienen ze zich tegenwoordig te vervoegen bij KGM; afkorting van KG Mobility dat onderdeel is van de KG Group dat SsangYong in 2022 redde van de ondergang. Je zult dus naar een occasion moeten zoeken wanneer je verknocht bent aan dit Zuid-Koreaanse merk. Een heel laat gekentekende is deze SsangYong Korando, want de van de eerste eigenaar afkomstige T-427-BH is van mei 2023. Indrukwekkender is de veel lagere kilometerstand ten opzicht van bovenstaand duo. Het eerste punt is daarmee binnen en meteen al het tweede, want met een geremd trekvermogen van 1.500 kilo doet de Korando met de sterke jongens mee. Over het elektrogebeuren minder lof. Met een netto-accucapaciteit van 56 kWh en een gemiddeld verbruik van 16,8 kWh per 100 kilometer is de prik al na een bescheiden 339 kilometer op. Eveneens bescheiden is het laadvermogen: AC-laden gaat met slechts 6,6 kW, waardoor het ruim zes uur duurt om van 20 naar 80 procent te geraken. Met een snellaadvermogen van maar 78 kW ben je drie kwartier kwijt. Hij mag dan anderhalve ton trekken, maar of dat met deze specificaties aan te bevelen is … Gauw verder met het inwendige.

Zowel voor- als achterin heb je genoeg ruimte, ook wanneer je langer dan gemiddeld bent. De kofferruimte is met 551 liter eveneens royaal, maar de achterbank is gefixeerd. Het interieur ziet er aardig uit en geeft de indruk lang mee te gaan. Ergonomie en bediening van knoppen en het vlot reagerende multimediasysteem is eenvoudig, waardoor je je aandacht helemaal bij het verkeer kunt houden. Het laaggeplaatste accupakket geeft de Korande de nodige stabiliteit. Er zit best beweging in de koets, maar oncomfortabel is het niet. Samen met de vrij ongevoelige besturing levert dat een fatsoenlijk weggedrag op, zonder uit te blinken. Als Titanium is deze occasion goed aangekleed, maar de ID4 biedt van dit trio onder de streep het meest.

Signalement

Merk SsangYong

Type Korando e-motion Titanium 2WD

Bouwjaar mei 2023

Kilometerstand 39.269

Vraagprijs €24.900

Waar te koop? Auto Tiggeloven, Bredevoort

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 140 kW/190 pk

Max. koppel 360 Nm

Leeggewicht 1.740 kilo

Bagageruimte 551 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 16,8 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 8,5 s

Topsnelheid 156 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie elektrische SUV's om de hoge brandstofprijzen het hoofd te bieden, maar welke moet het worden?

De SsangYong Korando heeft veruit de laagste kilometerstand, is de jongste, kent nipt de laagste vraagprijs en mag 1.500 kilo geremd trekken. Merkonbekendheid (afschrijving!) en zijn weinig indrukwekkende EV-prestaties zijn duidelijke nadelen. Nadelen die EV-pionier Nissan met de Ariya niet heeft. Hij laadt het snelst, heeft de krachtigste motor, maar achterin niet de meeste ruimte. De ID4 biedt die ruimte wel, samen met de meest riante uitrusting. Daar staat tegenover dat de Duitser duidelijk de oudste van dit trio is. Tja, zeg het maar!