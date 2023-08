Renault kleedt Mégane Estate uit: enkel nog met één motor

Het leveringsgamma van de Renault Mégane is sinds de komst van de elektrische Mégane E-Tech tweeledig geworden. De inmiddels acht jaar geleden geïntroduceerde 'traditionele' Renault Mégane is immers ook nog gewoon te koop. Het leveringsgamma van die Mégane is de eens vereenvoudigd en nu is de auto in nog minder smaken te krijgen.

De Renault Mégane E-Tech Electric en de niet-elektrische Mégane staan gebroederlijk naast elkaar in de showrooms, maar verschillen als dag en nacht van elkaar. Waar de elektrische en pas twee jaar oude Mégane E-Tech Electric op het CMF-EV-platform staat en daarmee een technisch zustermodel is van de Nissan Ariya, is de Mégane-met-verbrandingsmotor een auto die al veel langer meedraait. De Mégane Hatchback werd in 2021 al uit het leveringsgamma geknipt en kon je enkel nog voor de Mégane Estate gaan. Nu wordt de lijst met voor de auto beschikbare aandrijflijnen danig uitgedund.

Tot voor kort was de Renault Mégane Estate namelijk nog leverbaar met twee traditionele benzinemotoren en een plug-in hybride aandrijflijn. De 160 pk sterke TCe 160 is niet meer beschikbaar en ook de Plug-in Hybrid geheten aandrijflijn is niet meer beschikbaar. Wat overblijft? Alleen de 140 pk sterke TCe 140 benzinemotor, maar Renault zet ook de schaar in wat er voor die machine beschikbaar. Zo was deze 1.3 voorheen aan zowel een automaat als handbak te knopen. Nu is alleen nog de versie met EDC-automaat over.

Valt er dan nog wel wat te kiezen? Ja! Toch wel. De Renault Mégane TCe 140 met automaat was er eerder enkel in Techno-trim. Vanaf nu is de Mégane met deze aandrijflijn en transmissie ook als minder dure Equilibre. De Renault Mégane TCe 140 met automaat kost als Equilibre €34.535 en wisselt als rijker uitgeruste Techno vanaf €37.335 van eigenaar.

Renault kan ons op moment van schrijven nog niet vertellen of momenteel niet meer leverbare aandrijflijnen op later terugkeren. Zodra we meer weten, lees je dat uiteraard op AutoWeek.nl.