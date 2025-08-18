Ga naar de inhoud
Xpeng en Volkswagen breiden samenwerking uit: niet alleen elektrisch!

Ook ICE en PHEV!

Xpeng Volkswagen samenwerking
Jan Lemkes

De Chinese EV-bouwer Xpeng kondigde al eerder een samenwerking met de Volkswagen Group aan. Die samenwerking wordt nu uitgebreid, met als opvallendste nieuws dat er niet alleen puur elektrische auto’s uit het samenspel zullen voortvloeien.

Xpeng en Volkswagen werken samen aan een nieuw EV-platform, dat ‘E/E Architecture’ wordt genoemd. Dit E/E-platform zal voor zowel elektrische Xpengs als elektrische Volkswagens worden gebruikt. Dit plan lijkt afwijkend van het eerder aangekondigde plan om voor de Chinese markt elektrische Volkswagens op het bestaande SiC-platform van Xpeng te plaatsen, al kan het er ook een aanvulling op zijn en is een ‘nieuw’ platform niet altijd zo nieuw als het persbericht wil doen geloven. Wat we wel zeker weten, is dat de samenwerking tussen de twee partijen zal worden uitgebreid naar niet-elektrische voertuigen. Xpeng en Volkswagen maken bekend dat het E/E-platform, waarvan de E’s saillant genoeg staan voor ‘Electrical’ én ‘Electronic’, ook voor Volkswagens met benzinemotoren of plug-in hybride aandrijflijnen kan en zal worden gebruikt. Wel behelst het nog altijd alleen modellen voor de Chinese markt, dus voorlopig hoeven we in Europa geen Volkswagens met Xpeng-technologie te verwachten.

"Deze uitgebreide technische samenwerking onderstreept niet alleen het wederzijdse vertrouwen in ons strategisch partnerschap op de lange termijn, maar onderstreept ook onze toewijding aan en visie op continue innovatie in slimme elektrische voertuigtechnologieën", aldus He Xiaopeng, voorzitter en CEO van Xpeng. Ralf Brandstätter, CEO van Volkswagen Group China en lid van de Raad van Bestuur van Volkswagen AG voor China, is uiteraard ook enthousiast: "We beperken technologische uitmuntendheid niet tot één type aandrijflijn. Onze merken streven ernaar de meest geavanceerde oplossingen te leveren voor klanten in elk segment. Door de China Electronic Architecture uit te breiden naar onze robuuste vloot verbrandingsmotoren versterken we ons technologisch leiderschap in de sector van de conventionele aandrijflijnen. Tegelijkertijd verlagen we systematisch onze kostenbasis, waardoor we klanten in de zeer competitieve Chinese automarkt zeer aantrekkelijke keuzes kunnen blijven bieden.”

De China Electronic Architecture (CEA) waar Brandstätter naar verwijst, is overigens de naam die Volkswagen voor dit platform gebruikt. De eerste auto’s op deze basis komen al snel: in 2026 moet het zover zijn, beginnend met (uiteraard) een SUV.

