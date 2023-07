Volkswagen gaat ouder platform van Xpeng gebruiken

Onlangs werd bekend dat Volkswagen Xpeng innig in de armen sluit en samen met dat Chinese merk in ieder geval twee elektrische middenklassers gaat ontwikkelen. Wat blijkt? Die nieuwe elektrische Volkswagens krijgen niet het nieuwste van het nieuwste dat Xpeng te bieden heeft onder zich.

Audi gaat samen met SAIC nieuwe elektrische auto's voor de Chinese markt ontwikkelen en Volkswagen sluit het Chinese Xpeng voor een vergelijkbaar doel in de armen. Volkswagen gaf aan dat het samen met Xpeng in ieder geval twee elektrische middenklassers voor de Chinese markt gaat ontwikkelen. Daarbij nam Volkswagen direct een aandeel van een kleine 5 procent in de fabrikant. Xpeng en Volkswagen gaan samen geen geheel nieuw platform ontwikkelen. In plaats daarvan krijgen de nieuwe elektrische Volkswagens een bestaand platform van Xpeng onder zich. En dat is niet het nieuwste van het nieuwste.

De twee Volkswagens met Xpeng-techniek komen op een variant van het SiC of Edward geheten modulaire EV-platform van Xpeng te staan. Het Edward-platform is bedoeld voor auto's met een wielbasis van 2,8 tot 3,1 meter en zit momenteel al onder de P7 en de G9, die ook in Nederland leverbaar zijn. Oud is die basis allerminst, maar het is technologisch beslist niet het neusje van de zalm. Eerder dit jaar stelde Xpeng immers de G6 voor, een nieuwe elektrische SUV die een volledig nieuw modulair EV-platform introduceerde.

De Smart Electric Platform Architecture 2.0 (SEPA 2.0) geheten basis van die Xpeng G6 is feitelijk de opvolger van alle platformen die het merk in huis heeft. Naast het Edward-platform van de G7 en G8 heeft Xpeng ook het David-platform in huis. Dat is geschikt voor auto's met een wielbasis van 2,6 tot 2,8 meter en zit onder de G3 en de niet meer naar Europa gekomen G5. Het SEPA 2.0-platform is volgens de Chinezen bestemd voor modellen met een wielbasis van 1,8 tot 3,2 meter en maakt daarmee de David-architectuur overbodig.