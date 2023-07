In de wandelgangen gonsde al enige tijd rond dat Audi de handen ineen zou slaan met het Chinese SAIC. Dat blijkt inderdaad het geval, maar er speelt meer. We beginnen bij het begin. De Volkswagen Group is in China via samenwerkingsverbanden met onder meer SAIC en FAW actief en wil zijn positie op de EV-markt verbeteren. Het automerk Volkswagen gaat daarvoor een innige samenwerking aan met een andere Chinese autobouwer: Xpeng. Audi breidt zijn samenwerking met een van zijn bestaande Chinese partners uit: SAIC.

Volkswagen heeft als merk een raamwerkovereenkomst opgetuigd met Xpeng. Aanvankelijk gaat het samen met Xpeng aan de slag met de ontwikkeling van twee elektrische middenklassers voor de Chinese markt. Het nieuwe tweetal moet in 2026 op de Chinese markt komen. De Volkswagen Group steekt omgerekend ruim €630 miljoen in Xpeng en krijgt daarmee een aandeel van 4,99 procent in de Chinese autobouwer.

Audi heeft een memorandum van overeenstemming getekend met SAIC die de huidige samenwerking moet uitbreiden. Samen met SAIC gaat Audi nieuwe elektrische en 'fully connected' modellen ontwikkelen. Interessant daarbij: Audi geeft aan dat het met EV's komt in een segment waarin het in China nu nog helemaal niet actief is. De te ontwikkelen nieuwe auto's komen zoals de Volkswagen Group zegt op nieuwe voor EV's bestemde platforms te staan. Later wordt meer bekend over wat de joint-ventures in de toekomst nog meer gaan uitspoken. De nieuwe modellen zijn niet direct vervangers voor bestaande EV's, maar moeten het huidige EV-aanbod aanvullen.