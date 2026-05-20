Volkswagen Tukan
 
Volkswagen komt met auto waar je overal mee naar Tukan

Belangrijk model

Lars Krijgsman
11

Afdeling slechte woordgrappen, goedemorgen. Volkswagen komt met een model waarmee je overal naar toekan en waarmee je dankzij zijn open laadbak ook eenvoudig naar de bouwmarkt Tukan.

Inderdaad: de nieuwkomer heet Volkswagen Tukan. Die vliegt zonder om te kijken aan de Nederlandse markt voorbij, maar toch werpen we er vluchtig een blik op. De Volkswagen Tukan wordt namelijk een compacte pick-up met vier portieren. Dergelijke modellen zijn in diverse Zuid-Amerikaanse landen behoorlijk populair. Het is dan ook niet zomaar dat Volkswagen hem met veel bombarie in Brazilië – waar hij zal worden gebouwd – aankondigt.

De Volkswagen Tukan zal de eerste pick-up van Volkswagen zijn die op het MQB-platform troont. Volkswagen verkoopt daar momenteel al een compacte pick-up: de Saveiro. Dat is echter een tweedeurs pick-up op basis van de inmiddels niet meer geproduceerde Gol. Onder die auto vind je geen MQB-spullen, maar het PQ24-platform dat je kent van de vierde generatie Volkswagen Polo.

De Volkswagen Tukan draagt op zijn laadklep trots zijn modelnaam en wordt in een bij Brazilië passende gele kleur geïntroduceerd. Verdere informatie is er nog niet. De Tukan zal het onder meer opnemen tegen auto's als de Fiat Toroen Strada, Chevrolet Montana en Ram 700.

