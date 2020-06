Weer meer auto's verkocht in China

De coronacrisis in China lijkt voorbij, in ieder geval als het gaat om autoverkopen. In mei werd een stijging van 14,5 procent genoteerd, nadat de verkoopcijfers eerder dit jaar nog volledig instortten.

Reuters meldt dat de China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) 2,19 miljoen auto’s naar Chinese klanten zag gaan. In april waren dat er nog 2,07 miljoen, 4,4 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarvoor zat men nog volop in de crisis. Zo werd er in maart 2020 43 procent minder verkocht dan in maart 2019 en stortten de verkopen in februari met 80 procent in. In de jaren die daaraan vooraf gingen, zat de klad er ook al goed in in China. In de afgelopen twee jaar was er bijna continu sprake van daling, na vele jaren van indrukwekkende groei.

Als we inzoomen op de zogenaamde New Energy Vehicles (NEV’s), dan is het nieuws minder positief. EV’s, plug-in hybrides en waterstofauto’s waren goed voor 82.0000 stuks, waarmee men spreekt van de 11e maand op rij met dalende verkopen op dit gebied.

2020 alsnog slecht

Hoewel de nabije toekomst er steeds rooskleuriger uitziet, verwacht China’s auto-industrie dat de rampzalige eerste helft evengoed een stevig stempel gaat drukken op de jaarresultaten in 2020. Eerder werd nog gesproken van een daling van tussen de 15 en 25 procent.

Overigens meldden we eerder op deze site dat er in april ook nog sprake was van een daling, zij het in relatief lichte vorm. Die neergang van 5,6 procent lijkt louter op personenauto’s te slaan en werd gecommuniceerd door de China Passenger Car Association, terwijl de vollediger cijfers van de CAAM een ander beeld schetsen.

De oranje auto op de openingsfoto is een Nissan Sylphy. Dat die Japanner daar staat is geen toeval: de compacte sedan mocht zich in het eerste kwartaal de populairste auto van China noemen.