Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Leapmotor B03X
 
Nieuws

Waarom de Leapmotor B03X niet A10 heet: 'Dat mag niet van Audi'

Niet de eerste keer

Lars Krijgsman
0

De Leapmotor die in China A10 heet, komt als B03X onze kant op. En dat komt door Audi.

De modelnaamstrategie van Leapmotor is niet overal hetzelfde. De aanvankelijke opzet voor Europa: met een letter zou Leapmotor de plaatsing in het gamma aangeven (met uitzondering van de T03), gevolgd door een getal dat op de carrosserievariant wijst. 01 is voor sedans, 10 voor SUV's en 05 voor hatchbacks. Toch heet de in China als A10 aangekondigde compacte SUV die een stapje onder de B10 staat in Europa anders: B03X.

De reden is eenvoudig. Tianshu Xin - topman van Leapmotor International - zegt desgevraagd tegen AutoWeek dat dit door Audi komt. "We mogen geen modelnamen gebruiken die bestaan uit een A die gevolgd wordt door een cijfer."

Het is niet de eerste keer dat Audi roet in modelnaamtechnische eten van een Chinees merk gooit. De ES6, ES7 en ES8 van Nio heten in Europa achtereenvolgens EL6, EL7 en EL8. Dit, omdat je ES6 kunt lezen als 'S6'. En waar kennen we dat van? Precies: Audi.

Ook de kleine goedkopere hatchback van Leapmotor die AutoWeek je onlangs voor zijn onthulling kon laten zien, krijgt een andere naam. In China gaat dat naar verwachting veel goedkopere alternatief voor de Volkswagen ID Polo straks immers A05 heten. In Europa komt die A05 rond het eind van dit jaar op de markt als de Leapmotor B03.

Plaats een reactie
INFO

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.