Kia EV5
 
Kia EV4 en EV5 nu ook met vierwielaandrijving

Tot 1.800 trekken

We verdrinken bijna in het nieuws uit China vandaag en dat is voor Kia het moment om met belangrijk nieuws voor Nederland te komen. De Kia's EV4 en EV5 worden leverbaar met vierwielaandrijving en dat brengt ook meer (trek)vermogen met zich mee.

Kia maakte eerder deze maand bekend dat de razend populaire EV3 ook met vierwielaandrijving beschikbaar wordt in ons land. Nu zijn ook de EV4 en EV5 aan de beurt. Het zal je niet verbazen dat ook de AWD-versies van de Kia EV4 (hatchback) en Kia EV5 265 pk vermogen en 385 Nm koppel tot hun beschikking hebben. Dat zijn dezelfde cijfers als bij de EV3 en betekent dat je 61 pk meer vermogen hebt. Qua trekgewicht zijn er wel verschillen, want waar de EV3 en EV4 tot 1.500 mogen trekken, mag de EV5 1.800 kg achter zich aan slepen. Ze hebben allemaal het 81,4-kWh accupakket en dat is bij de EV4 AWD goed voor maximaal 560 km rijbereik en bij de EV5 AWD is dat 491 km.

Je betaalt voor de vierwielaandrijving en het extra vermogen tot €3.000 extra. De prijzen voor de vierwielaangedreven Kia EV4 beginnen bij €45.195 voor de Plus. Daarna komen de €47.295 kostende Plus Advanced en de €50.295 kostende GT-Line. De topper is de GT-PlusLine, die €52.495 kost. De Kia EV5 met AWD is er vanaf €49.495 als Plus. De Plus Advanced en GT-Line kosten respectievelijk €51.495 en €52.995. De duurste is ook hier weer de GT-PlusLine: €54.995. Deze zomer worden de eerste van de genoemde AWD's in Nederland verwacht.

Lees ook

Vergelijkende test
Triotest Citroën Kia Toyota

De Citroën ë-C5 Aircross is goed maar de Toyota bZ4X en de Kia EV5 blijken nog beter

Kia EV5

Test Kia EV5 - Slaat zich dapper door Nederlandse winter, vanaf nu wordt het alleen maar beter

KIa

Dit zijn de sportieve Kia EV3 GT, EV4 GT én EV5 GT

Vergelijkende test
Kia EV4 en Renault Scenic

De Kia EV4 bewijst naast de Renault Scenic dat hij een goede EV is, maar niet in alles beter

Nieuws
Kia EV5 Weekender

Kia EV5 Weekender klaar voor het weekend

