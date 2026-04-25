Mocht er een eregalerij bestaan van mislukkingen in de autogeschiedenis, dan verdient de DS 9 er zonder twijfel een hoofdzetel. Juist dat aspect maakt dit illustere Franse topmodel er nu alleen maar aantrekkelijker op.

Al die moeite om iets heel bijzonders te maken, het mocht niet baten. Al die inspanningen om tot de hoogste echelons van de ‘haute voiture’ te geraken, om de onmiskenbare grandeur van het instituut ‘Franse limousine’ te laten herleven, ze gingen roemloos het putje in. Doodzonde natuurlijk, maar je kon een echec van mijlenver zien aankomen. Dat is nu eenmaal het lastige aan het merk DS, dat zo verschrikkelijk hard zijn best doet om iets te zijn wat kennelijk maar zo weinigen à priori van hun nieuwe auto verlangen. Zie de DS 9. Immers, hoeveel nieuwerwetse autoconsumenten hebben voldoende appetijt naar een Franse limousine om hun honger te laten stillen door een heruitgave van pakweg een Citroën DS, Peugeot 604 of Renault 25? Antwoord: lang niet genoeg om er een gezonde business case van te maken. De rode vlaggen die de onvoldoende succesvolle Peugeot 508 omhoogstak werden niet gezien. Niet handig voor een nieuwkomer die daar net iets te veel op lijkt.

Hoop gloort

De DS 9 is gedurende zijn pijnlijk korte carrière welgeteld 7.009 maal verkocht, wereldwijd welteverstaan. In ons land is de teller na vijf jaar op een schamele 74 stuks blijven staan. Voor het idee: Lamborghini verkocht alleen vorig jaar al 107 auto’s. Schets vervolgens een beeld van het ontwerpproces van de DS 9, de omwegen die zijn ontwerpers namen om hem zijn ontelbare bijzondere details te geven, de productie (in China), de distributie, de marketing, de scholing van verkopers en monteurs, de after-sales en al die andere onmisbare processen die bij een nieuwe auto horen, en deel de kosten door 7.009. Dit project kon mogelijk uit.

Maar er gloort hoop, en wel voor autoliefhebbers die juist onrustig worden van Franse toplimousines. Zij die reeds hun Citroëns C6, Peugeots 607 en Renaults Vel Satis veiligstellen voor het nageslacht: de DS 9 is inmiddels als woest aantrekkelijke occasion naar jullie onderweg. Signalement: waarlijk beeldschoon, uiterst stijlvol en vooral hyper exclusief. Want de nieuwe DS Numéro 8 is zijn voorganger met 115 verkochte exemplaren inmiddels royaal gepasseerd. We wensen dit nieuwe topmodel alvast een behouden vaart. Hij heeft heel wat in te halen.

