Waarom je elektrische auto's ook moet inrijden

Wie met een nieuwe auto met verbrandingsmotor wegrijdt, doet dat meestal rustig. De eerste kilometers worden bij voorkeur zonder volle belasting gereden, zodat de motor kan wennen. Maar gelden die inrijregels ook voor elektrische auto’s?

Onze collega's van het Duitse Auto Bild legde die vraag voor aan Volkswagen. Dus: moet een nieuwe VW Golf anders worden ingereden dan een elektrische middenklasser zoals de Volkswagen ID.7?

Het korte antwoord luidt: ja.

Accu en elektromotor vragen geen speciale behandeling

Volgens een woordvoerder van Volkswagen hoeven bij elektrische auto’s de accu en de elektromotor tijdens de eerste kilometers niet op een speciale manier te worden ontzien. In tegenstelling tot auto’s met een verbrandingsmotor zijn er voor het elektrische aandrijfsysteem geen aparte inrijvoorschriften.

Dat betekent echter niet dat je een nieuwe elektrische auto meteen maximaal kunt belasten. Vanuit het perspectief van het complete voertuig adviseert de fabrikant wel degelijk om banden en remmen rustig in te rijden. Dat staat ook zo in de handleiding van onder meer de ID.7.

De reden is dat de grip van nieuwe banden en de remwerking in de eerste 600 kilometer nog niet optimaal kunnen zijn. Ook een nieuwe elektrische auto begint dus het beste voorzichtig aan zijn levenscyclus. Bij auto’s met een verbrandingsmotor geldt doorgaans een inrijperiode van ongeveer 1.500 kilometer voor motor, remmen en banden. Dat is bijna drie keer zo lang als bij een elektrische auto.

Waarom inrijden toch belangrijk is

De reden om een auto in te rijden, is technisch van aard. Veel bewegende onderdelen staan onder hoge thermische en mechanische belasting en moeten na montage goed op elkaar inslijten. Productietoleranties (afwijkingen in maten) verdwijnen geleidelijk, waardoor onderdelen beter op elkaar aansluiten en langer meegaan.

Bij elektrische auto’s is de techniek eenvoudiger en zijn er minder bewegende delen dan bij een verbrandingsmotor. Toch moeten ook hier onderdelen aan elkaar wennen, zoals de combinatie van elektromotor en reductieversnelling, lagers met smeermiddelen en de assen. Een belangrijk voordeel van elektrische auto’s is dat ze minder gevoelig zijn voor korte ritten dan auto’s met een verbrandingsmotor.