Waarom dit 30 jaar geleden de beste GTI was

Dertig jaar geleden waren het nog altijd de Franse merken die de fijnste GTI’s maakten. Dat was eigenlijk al zo sinds de jaren 80, toen Peugeot met de 205 GTi kwam. Dertig jaar geleden verscheen de heftigste versie die er ooit van de Peugeot 306 geweest is: de 306 GTi met 163 pk en de voor die tijd bijzondere zesbak. Dat was in 1996 het beste dat je op GTI-gebied kon krijgen.

In Duitsland vond je die al niet meer op dat moment. De Golf III GTI geldt zeker als 2.0 8V met 115 pk als de tamste ooit, de 16V kwam tot 150 pk maar maakte nooit indruk. Ja, als VR6 was zo’n Golf III echt heftig, maar het was gewoon geen GTI. Opel dan? Dat lanceerde de Astra GSi 16V met de geweldige C20XE-motor waarmee de Kadett GSi 16V al furore maakte, maar in 1996 werd dat blok al vervangen door een tammere Ecotec-versie met slechts 136 pk, de GSi werd een Sport.

Naam hoog te houden door 309 GTI-16

Peugeot had in die dagen nog altijd een naam hoog te houden. De voorganger van de Peugeot 306 GTi, de 309 GTi was ook al zo’n fantastische hot hatch, zeker als 16-klepper. De 306 was als XSi al een heerlijk sportieve versie, later kwam de S16. Dat was dus de 16V-versie die naar goed Frans gebruik 16 Soupapes heette, net als de snelste Renault 19. In 1996 ging Peugeot nog een stapje verder, en werd de S16 GTi gedoopt, en kreeg de motor er vermogen bij: van 155 naar 163 pk, en een heuse zesbak. Zo veel versnellingen was nieuw voor het segment. De 306 was in brave versie al een auto met een perfecte balans, de GTI was helemaal een topper waarin alles samen kwam.

In sommige landen, zoals Engeland, heette hij Peugeot 306 GTI-6, om de zesbak te benadrukken.

Italiaanse en Japanse alternatieven?

Zien we nog Italiaanse of Japanse inzendingen over het hoofd? Auto’s als de Alfa Romeo 145 Quadrifoglio en de Fiat Bravo HGT zijn zeker het vermelden waard. Een andere tijdgenoot van de Peugeot is de Delta HPE 2.0 16V turbo, de tweede generatie van de hatchback met die iconische naam, maar ook die is niet als dusdanig heftig blijven hangen als de Peugeot 306 GTi. In Japan hoefde je het ook al niet meer te zoeken in 1996, want de Nissan Sunny GTI-R, echt een superheftig apparaat, was toen al ter ziele.

Als occasion is de Peugeot 306 bijna uitgestorven, tussen dit aanbod zit geen XSi, S16 of GTi, wel wat cabriolets