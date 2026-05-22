Citroëns moederbedrijf Stellantis wist de aandacht gisteren aardig op zich te vestigen met de aankondiging van tal van toekomstplannen. Daarin krijgt Citroën een wat minder prominente rol, maar juist Citroën had eigenlijk de grootste primeur: de Citroën 2CV komt terug! Uit de reacties maken we op dat heel wat mensen daar wel enthousiast van worden en laten we voorop stellen dat het nu ook echt lijkt te gaan gebeuren, maar tegelijkertijd geloven we het ook eigenlijk pas als het echt zover is. Hoe dat komt? Nou, er is al heel vaak een levensteken geweest van een nieuwe Eend, zonder dat er ook werkelijk iets van terechtkwam.

We gaan even dik twintig jaar terug in de tijd. In de zomer van 2005 pakte een groepje Parijse studenten de winst bij de World Automotive Design Competition van dat jaar. Dat lukte ze met een ontwerp van een retro Citroën 2CV. Hoewel het dus geen ontwerp vanuit Citroën zelf was, rees natuurlijk direct de vraag wanneer Citroën zoiets op de markt zou brengen. In 2008 kwam vervolgens een concreet gerucht vanuit Parijs, al werd het de wereld in gebracht door de Duitse pers: in het najaar van 2008 zou de Citroën 2CV terugkeren. De timing was logisch: de Eend bestond toen zestig jaar.

Vervolgens bleef het stil en pas in 2009 was het ineens alsnog zover. Citroën presenteerde dat jaar tijdens de IAA in Frankfurt een heuse 2CV-reïncarnatie: de Citroën Revolte. Je hoefde er geen vergrootglas bij te halen om te zien dat die op de 2CV geïnspireerd was. De Revolte was een nog betrekkelijk fors ogend studiemodel met een plug-in hybride aandrijflijn. Vleugjes New Beetle en Fiat 500 waren 'm niet te ontzeggen, maar in het interieur was het toch vooral erg uniek en futuristisch.

Valse hoop

Concreter dan dit kon de terugkeer van de Citroën 2CV bijna niet meer worden, zou je zeggen. Toch bleef het vervolgens stil en kwam er geen productieversie van de Revolte. In 2012, toch alweer drie jaar later, begon de geruchtenmolen echter weer te draaien. Citroën zou opnieuw tijdens de IAA uitpakken met een 2CV-reïncarnatie, nu eentje op C3-basis. De geruchten waren echter wat verwarrend, want het zou niet per se een heel erg retro ogend model worden, maar een 'gewone vijfdeurs hatchback die tegen een aantrekkelijke prijs aan de onderkant van het gamma zou worden toegevoegd'. Waarschijnlijk had men bepaalde geruchten verkeerd geïnterpreteerd, want vrijwel zeker ging het hier om de Cactus die in 2013 op de IAA stond. Bepaald geen Eend, maar wel een opvallend model met een budget-insteek.

Na de tweede 'Eend die toch niet kwam' in korte tijd, bleef het stil. Pas in 2024 kwam een moderne 2CV weer echt ter sprake, toen Citroën bij een opfrisser voor de piepkleine elektrische Ami ineens wat 2CV-kenmerken van stal haalde. Heel subtiel, weliswaar, maar toch. Niet lang daarna was toenmalig CEO Thierry Koskas echter helder over zijn kijk op meer retrodesign voor andere modellen: "Wij kijken liever vooruit. Ik ga niet terugkijken. We hebben een designtaal geïntroduceerd die nu heel helder is en goed zichtbaar is in verschillende auto's. Ik denk dat we daaraan moeten worden herkend." Hij benadrukte tegenover AutoExpress dat er dan ook geen retro 2CV in ontwikkeling was. Daarover gingen op dat moment opnieuw geruchten rond.

Nu komt de Citroën 2CV echt terug

Misschien was dat toch wel een gevalletje 'waar rook is, is vuur', al denken we dat Koskas ons toen niet voorgelogen heeft. De nu aangekondigde 2CV is vermoedelijk pas recent bedacht, omdat hij inspeelt op de zelfs nog niet helemaal openbaar afgekaderde nieuwe M1E-voertuigcategorie.

Deze keer durven we 'm wel aan: nu gaat het écht gebeuren. Er komt echt een gloednieuwe Citroën 2CV op de markt. Niet eerder heeft Citroën het zelf zo stellig gezegd en dit is een logische auto voor dit moment. Net als vroeger wordt de 2CV een relatief eenvoudig en goedkoop model: Citroën spreekt al over een vanafprijs van minder dan 15 mille voor de EV. Reken bovendien op betrekkelijk weinig vermogen en mogelijk gelden er ook versoepelde veiligheidseisen voor auto's in deze categorie. Komend najaar, tijdens de Autosalon van Parijs, krijgen we 'm te zien!

Chrysler CCV

Er is nóg een auto die in dit verhaal een eervolle vermelding verdient. Dan hebben we het niet over de door velen ook wel met de 2CV vergeleken eerste generatie Citroën C3, maar de Chrysler CCV uit 1997. Tegenwoordig is Chrysler natuurlijk concerngenoot van Citroën, maar dat was toen niet het geval. Toch kwam Chrysler met een studiemodel dat wel heel duidelijk teruggreep op de Citroën 2CV. Zelfs de naam, die stond voor Composite Concept Vehicle, was natuurlijk een rechtstreekse verwijzing naar de Eend. Hij leek er sterk op en was dankzij zijn van gerecyclede petflessen gemaakte koetsje ook lekker licht. Er lag nota bene een luchtgekoelde 800 cc tweecilinder in, dus zelfs in dat opzicht kwam nog een soort in de buurt van het origineel.