Vroege avondspits verwacht door sinterklaasvieringen

De eerste files worden al rond 14.30 uur verwacht en het drukste moment zal vallen rond 16.30 uur. Dat is een uurtje eerder dan anders tijdens de gebruikelijke vrijdagavondspits. Veel mensen gaan op 5 december wat eerder naar huis, winkeliers sluiten vroeger hun deuren en zakelijke afspraken worden opgeschort om op tijd thuis te zijn voor sinterklaasavond. Daardoor is er een hoop verkeer tegelijkertijd onderweg, met lange files tot gevolg, aldus de ANWB.

De inschatting van de ANWB Verkeersinformatie komt overeen met de verwachting van Shuttel. Deze 'mobiliteitsaanbieder', die vervoersopties beheert voor grote bedrijven, analyseerde van ruim 52.000 werknemers gegevens over hun reisgedrag tijdens de vorige sinterklaasavond, 5 december 2023. Ook daaruit kwam naar voren dat de avondspits op pakjesavond veel vroeger dan anders op gang komt. Ook blijkt dat er zo'n 15 procent meer zal worden thuisgewerkt dan anders op donderdag. Dat is sinds de coronapandemie "een blijvertje", meldt het bedrijf.