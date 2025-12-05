Volvo EX40 en EC40 nu ook als gunstig geprijsde Europa

De Volvo EX30 is er al in de Europa-uitvoering en nu vieren ook de Volvo's EX40 en EC40 dat ze hier worden gebouwd.

De productie van de Volvo EX30 werd dit jaar verhuisd naar het Belgische Gent en dat werd van de zomer gevierd met speciale Europa-uitvoeringen voor de relatief compacte Volvo. De Europa en Europa Sport werden samengesteld op basis van de Plus-uitvoering, maar dan met wat extra's. De elektrische Volvo's EX40 en EC40 rollen eveneens in Gent van de productieband en vieren het Europa-feestje nu op vergelijkbare wijze met hun kleine broer mee. Dat kan AutoWeek exclusief melden.

Voor beide auto's is er om te beginnen de Plus Europa geheten uitvoering. Die neemt zoals gezegd de uitrusting van de Plus als basis, maar je krijgt er het Power Seat Pack en een verwarmbare achterbank bij. Dat alles terwijl de prijs €2.500 lager ligt dan bij de Plus. Dan is er nog de Ultra Europa, waarbij de Ultra-uitvoering als basis is gepakt. Dan krijg je onder meer een panoramadak, 360-graden camera en een Black Stone gespoten dak. Voor €1.500 extra kun je beide uitvoering vervolgens nog als Black Edition krijgen, waarbij de logo's in Glossy Black gespoten zijn en de auto op 20-inch zwarte lichtmetalen wielen staat.

Dan het kostenplaatje. Het voordeel bij de Europa-uitvoeringen bedraagt tot €3.500 ten opzichte van de reguliere Plus of Ultra. Zo kost de Volvo EX40 als Plus Europa (Single Motor) minstens €46.995 en als Ultra Europa (Single Motor Extended Range) minstens €52.495. De EC40 is een slagje duurder; die kost als Plus Europa €48.495 en als Ultra Europa €53.495. Bestellen kan per direct.