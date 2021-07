Het is de bedoeling dat in 2022 de aanleg van minstens 1.700 oplaadpunten met sterke laadcapaciteit voor zware langeafstandstrucks en tourbussen van start gaat. Dat netwerk moet dan in 2027 gereed zijn. Die laadpunten leveren 'groene stroom' en komen in de buurt van snelwegen en logistieke knooppunten. Later zouden daar nog meer laadpunten bij moeten komen door de komst van extra partners en met behulp van overheidsfinanciering. In 2050 zou het vrachtwagenvervoer in Europa klimaatneutraal moeten zijn.

De vrachtautofabrikanten trekken samen € 500 miljoen uit voor de plannen. Het samenwerkingsverband krijgt zijn hoofdkantoor in Amsterdam. De definitieve ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst staat voor eind dit jaar gepland. De truckbedrijven benadrukken dat ze op alle andere terreinen elkaars concurrenten blijven. Topman Martin Lundstedt van het Volvo Trucks zegt dat hiermee het noodzakelijke fundament wordt gelegd voor de overgang naar elektrisch rijden door de transportsector. De laadpunten worden beschikbaar voor alle truckmerken.

Waterstof

Volvo en Daimler werken ook al samen aan waterstoftechnologie voor trucks. In de tweede helft van die decennium moeten de eerste vrachtauto's of bussen met waterstoftechnologie van deze joint-venture in serieproductie gaan. Diverse andere fabrikanten, zoals Hyundai en Toyota, zetten ook vooral op waterstof voor trucks. Volvo heeft nu echter al een volledig elektrisch aangedreven truckserie met accu's; de FH Electric, FM Electric en FMX Electric. Daimler Trucks heeft de vorige week onthulde Mercedes-Benz eActros.