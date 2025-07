De Mercedes-Benz A-klasse vanaf 2018 is een behoorlijk populair model. Ook populair is de AMG-uitdossing, waardoor de auto een wat sportiever uiterlijk krijgt. Hoewel het soms lijkt alsof elke A-klasse daarmee is uitgerust zijn er voldoende occasions zónder te koop. We durven wel te stellen dat die uitvoeringen minder gewild, en daardoor goedkoper zijn. Houdt die stelling stand?

De stelling komt niet helemaal uit de lucht vallen, al eerder schreven we dat het trefwoord ‘AMG’ bij potentiële kopers van een A-klasse populair is. Om te ontdekken of dat wat met de prijzen doet openen we het AutoWeek Occasionportaal. We selecteren auto’s vanaf 2018, het jaar waarin de huidige generatie A-klasse zijn intrede deed. Het levert ruim 1.300 resultaten op, over populair gesproken! Uiteraard sorteren we op ‘laagste prijs eerst’, daardoor blijkt dat je vanaf €15.799 in een A-klasse van deze generatie stapt.

Basaal uitgerust

Die gunstige instapprijs heeft een paar redenen, want hoewel het model van €15.799 er vanbinnen en vanbuiten keurig uitziet is de uitrusting van de betreffende A 160 eenvoudig. Ook heeft het slechts 109 pk sterke motortje al 174.527 kilometer gedraaid. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar voor veel consumenten is het aan de hoge kant. Toch onderbouwt deze A-klasse voorzichtig onze stelling: naast veel andere opties heeft hij ook geen AMG-pakket.

Bij het doorbladeren van de eerste pagina met zoekresultaten maakt het hart regelmatig een sprongetje. We hebben een voordelige Benz met AMG-pakket te pakken! De constatering wordt gevolgd door teleurstelling, steevast gaat het om een A-klasse van de vorige generatie waarvan de bumpers – waar je je bij deze zoektocht toch op focust – sterk op de nieuwe lijken. Daarmee benadrukken ze wel de conclusie: Mercedessen met AMG-pakket zijn zoveel meer waard dat ze concurreren met het nieuwe model.

Zonder AMG-pakket goedkoper, maar…

Hoe verder we klikken, hoe duidelijker het wordt. De eerste pagina’s in het occasionaanbod zijn vooral gevuld met auto’s zonder AMG-pakket. Als je een A-klasse wil, maar wars bent van opsmuk, dan ben je met zo’n Mercedes daadwerkelijk goedkoper af. Tegelijkertijd is dit antwoord onbevredigend, want auto’s die het sportpakket ontberen zijn vaak ook op andere gebieden minder compleet uitgerust.

Om definitief uitsluitsel te geven vernauwen we de criteria. We zoeken specifiek naar een A180 met automaat uit 2019, die ongeveer evenveel ervaring hebben. Nu hebben we echt beet. Deze zilveren A180 Business Solution automaat met 167.062 kilometer op de klok mag mee voor €17.850. Dat is net geen 3 mille minder dan deze goed vergelijkbare A 180 Business Solution met AMG-look. Oké, die heeft ook een panoramadak, maar of dat je €3.000 waard is mag je zelf bepalen. Daarbij maakt deze auto pijnlijk duidelijk dat AMG-wielen weliswaar goed staan, maar ook gevoelig zijn voor randschade.

Hoe duurder, hoe moeilijker

De stelling blijft dus overeind – een Mercedes-Benz A-klasse met AMG-pakket is een duurdere occasion dan een auto zonder. Dat wordt bevestigd door de duidelijke tweedeling in ons occasion-zoekresultaat. De voordeligste helft heeft standaardbumpers, vanaf €18.950 zien we binnen de gestelde criteria alleen exemplaren met wildere AMG-openingen. Het leidt tot een tweede conclusie: hoe meer je kunt uitgeven, hoe moeilijker het wordt om een AMG-pakket te ontlopen.

Bij deze resultaten hoort van onze kant een disclaimer. Occasions, zeker van Mercedes-Benz, zijn moeilijk vergelijkbaar omdat er veel losse opties mogelijk zijn die de uitrusting, en daarmee de prijs kunnen beïnvloeden. Natuurlijk is zo’n sportief aangeklede – en net iets strakker rijdende - Mercedes voor veel kopers de meerprijs waard, niet voor niets is het de populairste zoekterm bij een A-klasse. Bekijk je het puur rationeel, dan is een exemplaar zonder AMG-pakket de betere deal.

Wij begonnen onze duurtest in 2018 met een niet AMG Line 200 en stapten na een paar maanden over in een AMG Line 180.

