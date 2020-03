Toyota presenteert vrachtauto op waterstof

Het Japanse merk is gestart met de ontwikkeling van een heavy-duty Fuel Cell Truck. Dat doet het merk niet in zijn eentje, want Toyota klopt hiervoor aan bij Hino Motors Ltd, een bedrijf dat deel uitmaakt van de Toyota Group. Beide fabrikanten zijn naar eigen zeggen volle bak bezig met een proactieve strategie ten aanzien van het klimaatprobleem. Deze nieuwe samenwerking maakt hiervan onderdeel uit.

Toyota kiest voor waterstof, omdat deze brandstof in de toekomst chauffeurs een groot voordeel kan bieden. Doordat vrachtauto’s doorgaans veel snelwegkilometers vreten, is het voor chauffeurs belangrijk om snel te kunnen tanken. De waterstoftechnologie wordt door de snelle tankmogelijkheden gezien als de perfecte oplossing.

Als basis voor de waterstofvrachtauto wordt de Hino Profia gebruikt. Deze is momenteel nog niet in Europa leverbaar, maar rijdt elders op de wereld wel in groten getale rond. Het duurt overigens nog wel even voordat de Fuel Cell Truck naar Europa komt, want Toyota richt zich in eerste instantie op de Japanse markt. Tot die tijd zullen wij het met de Toyota Mirai moeten doen.