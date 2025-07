Een twaalfcilindermotor heeft altijd als toonbeeld van opperste verfijning gestaan (in de jaren 30 van de vorige eeuw bouwden onder meer Cadillac en Marmon zelfs V16’s). Wie dat te veel van het goede was, kon nog altijd terecht bij een eveneens niet misselijke achtcilinder. De V8 was lange tijd zowaar de standaardkrachtbron in de States. Met al het downsize-gebeuren van tegenwoordig is een nieuwe achtpitter bijkans onbetaalbaar vanwege uitstooteisen. Gelukkig hebben we de occasionmarkt nog.

We doen het ditmaal simpel: acht voor ongeveer acht, oftewel: de pracht en kracht van een V8 voor ongeveer een duizendje of acht. Sla toe nu het nog kan!

Lincoln Town Car Signature - 2000 - 275.271 kilometer - €7.500

Er wordt weleens gezegd dat een echte autoliefhebber minstens een keer in zijn leven een Alfa Romeo zou moeten bezitten. Wij zouden eraan willen toevoegen dat je ook eens in je leven een rit in een Amerikaans V8-slagschip zou moeten maken. Ga je verder en wil je er zelf eentje aanschaffen, dan is deze Lincoln Town Car een mogelijkheid. Een enorme koets op een apart chassis (in dit geval het sterke Panther-platform van Ford) en een beproefde V8 - met beperkt vermogen - die via een viertraps automaat de achterwielen aandrijft … Veel klassieker wordt het niet, net als de carrosserie die we tevens als (politie-)Ford Crown Victoria en Mercury Grand Marquis kennen, maar die toch net even anders zijn.

Lincoln staat bovenaan de statusladder en daarom was de Town Car (productiestop in 2011) een geliefd object om tot stretched limousine omgebouwd te worden. Standaard meet de Town Car trouwens ook al een indrukwekkende 5,47 meter en hij doet daarmee zijn typebenaming geen eer aan. Geportretteerde occasion is origineel Nederlands en heeft in de afgelopen kwarteeuw negen eigenaren gehad. Laatstgenoemde heeft de auto in een passend decor gefotografeerd: bij een tankstation. Toch: met de cruisecontrol op 100 km/h moet 1 op 10 haalbaar zijn. Tja, de Lincoln Town Car ... Laat je zakken in de enorme fauteuil (drie personen voorin is in principe mogelijk), start, rol rustig weg, zet de cruisecontrol aan en dein zachtjes mee op het ritme van de weg. Alhoewel Amerikaanse auto’s lang niet meer de dweilen zijn van weleer, bevalt rechtuitrijden (beter: -glijden) nog immer beter dan de bocht om. Geniet onderwijl van het comfort, de luxe en ergens diep weggestopt het tevreden gemurmel van de Ford-4.6. Jammer van de gaatjes in het dashboard. Voor de rest is deze Yank z’n (lange) leven behoorlijk ongeschonden doorgekomen.

Signalement

Merk Lincoln

Model Town Car Signature

Bouwjaar juni 2000

Kilometerstand 275.271

Vraagprijs €7.500

Waar te koop? A2 Automotive, Loenersloot

Technische gegevens

Motor V8, 4.601 cc

Max. vermogen 150 kW/204 pk bij ? tpm

Max. koppel 380 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht 1.795 kilo

Bagageruimte 583 l

Max. aanhanger geremd 907 kilo

Gem. verbruik 1 op 8,4 (NEDC)

0-100 km/h 9,5 s

Topsnelheid ca. 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Daimler Super V8 - 1998 - 220.095 kilometer - €7.900

Zoals Lincoln het topmerk van Ford is, zo geldt Daimler als het opperhoofd van het van zichzelf al niet misselijke Jaguar. Zouden we bovenstaande Town Car kwalificeren als een van-dik-hout-zaagt-men-plankenauto, dan geldt deze Daimler Super V8 als aristocratie en opperste verfijning. De ST-GS-04 (begin 1998, zes oud-eigenaren) is echter meer dan dat, want met een van een mechanische compressor voorziene vierliter-V8 (die we ook in de Jaguar XJR aantreffen) is ie serieus snel. Doet dat niet een beetje afbreuk aan de ‘Daimler-gedachte’ van oud geld? Is een XJR dan niet een beter compromis? Dat ligt eraan. Allereerst is de Super V8 standaard voorzien van een lange wielbasis, waardoor je achterin (eindelijk) een bij een topsedan passende ruimte hebt. Wel is die ruimte strikt tweepersoons, want de middenconsole loopt helemaal door tot aan de middenarmsteun. Het is dus een auto om gereden te worden én om zelf te rijden. Dat doe je in een interieur waarin de toegepaste materialen nog wat hoogstaander zijn: zachter leer, luxere houtsoorten … en aan een detail als een in elke hoofdsteun gestanste, gestileerde D zie je het vergaande oog voor detail van destijds. Het instrumentarium vinden wij wat uit de toon vallen: te eenvoudig. De middenconsole met z’n vele knoppen doet daarentegen imposant aan, maar vergt wel enige studie. Elektrisch verstelbare en verwarmbare zetels vóór- en achterin, een elektrisch schuif-/kanteldak, elektrisch verstelbaar stuurwiel … Alles wat je eind vorige eeuw in de automobiele top kon verwachten, is aanwezig. In die tijd was de kwaliteit c.q. betrouwbaarheid al met sprongen vooruit gegaan, maar zo’n kasteel op wielen blijft uiteraard een heel kostbaar genoegen. En natuurlijk het dilemma: rijden of gereden worden? Deze Daimler Super V8 is voor allebei geschikt. Ook prettig: een Jag of Daimler wordt mooi oud – nooit ordinair, en behoudt altijd z’n distinctie.

Signalement

Merk Daimler

Model Super V8

Bouwjaar januari 1998

Kilometerstand 220.095

Vraagprijs €7.900

Waar te koop? Autobedrijf Hazet, Ochten

Technische gegevens

Motor V8, 3.996 cc, mechanische compressor

Max. vermogen 268 kW/365 pk bij 6.150 tpm

Max. koppel 525 Nm bij 3.600 tpm

Leeggewicht 1.770 kilo

Bagageruimte 410 l

Max. aanhanger geremd 1.900 kilo

Gem. verbruik 1 op 7,6 (NEDC)

0-100 km/h 5,7 s

Topsnelheid 250 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mercedes-Benz S 500 Lang - 2001 - 134.241 kilometer - €7.950

Een Lincoln of een Daimler is een auto waar je bewust voor kiest, net als een Maserati Quattroporte en toch ook wel de LS van Lexus. Het gros van de shoppers in de topklasse gaat echter voor een Duitser (Audi A8, BMW 7-serie, Mercedes-Benz S-klasse), dus gaan we tot slot in die hoek kijken. In het uiterste noorden van Friesland komen we deze Mercedes-Benz S-klasse tegen die opvalt door z’n lage kilometerstand. Maar let op: pas toen deze occasion zestien jaar oud was, kwam ie ons land binnen (en heeft sindsdien twee eigenaren gediend). En: hij wordt in opdracht van de klant verkocht, dus van garantie is geen sprake. Als we dan ook nog vertellen dat deze generatie S-klasse – als slankere, elegantere opvolger van de Kathedraal (W140) – aanvankelijk leed onder roest en ander malheur, dan zou de aanschaf van de NS-548-F bijna een grotere gok zijn dan die van de kostbare Brit en de ‘simpel’ opgebouwde Amerikaan. De foto’s laten echter een keurige auto zien die nog niet is verpest door veel te grote wielen en andere verbouwingen.



Net als de Daimler is deze S verlengd, dus achterin valt er over ruimte niets te klagen. Een vierzone-climatecontrol is net zo present als luchtvering – comfort voert de boventoon. Weliswaar is de vijftraps automaat tevens handmatig te schakelen, sportief wordt hij nooit, ook niet met de adaptieve dempers in de meest stevige stand. Daarvoor helt de koets net iets te veel over in snel genomen bochten en ontbreekt het aan zijdelingse steun van de overigens voortreffelijke (elektrisch verstelbare) zetels. Nog veel meer (elektronische) goodies zijn aanwezig, zowel op luxe- als op veiligheidsgebied. In zijn tijd was deze S misschien wel de meest geavanceerde vierwieler ter wereld, maar weet ook dat alles na verloop van tijd defect kan raken – en dan blijkt de imposante Duitser toch minder een zekerheidje dan de als enigszins grillig bekend staande Daimler en de ‘shabby’ Lincoln.

Signalement

Merk Mercedes-Benz

Model S 500 Lang

Bouwjaar augustus 2001

Kilometerstand 134.241

Vraagprijs €7.950

Waar te koop? Autobedrijf Kloostra, Sint-Annaparochie

Technische gegevens

Motor V8, 4.966 cc

Max. vermogen 225 kW/306 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 460 Nm bij 2.700 tpm

Leeggewicht 1.855 kilo

Bagageruimte 500 l

Max. aanhanger geremd 2.100 kilo

Gem. verbruik 1 op 7,5 (NEDC)

0-100 km/h 6,5 s

Topsnelheid 250 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke acht mille kostende achtpitter spreekt jou aan?

Wellicht onverwacht, maar de Daimler en de Lincoln zijn origineel Nederlands, terwijl de Mercedes-Benz zijn eerste leven in het Verre Oosten doorbracht (zie de navigatie). Hoe dan ook: het zijn alle drie achtcilinders voor acht mille. Houd daarnaast nog genoeg achter de hand voor onderhoud, waarbij wij denken dat de ‘simpele’ Amerikaan beter te behappen valt dan de aristocratische Brit en de ingewikkelde Duitser. Maar buiten dat: welke achtpitter spreekt jou het meest aan?