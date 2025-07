Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Volvo ES90 is standaard lekker raar, zoveel is duidelijk. De hoge en langgerekte kruising tussen een SUV, een sedan en een stationwagen is altijd elektrisch en altijd indrukwekkend, maar wat krijg je allemaal nog meer voor de stevige basisprijs?

Volvo ES90 Core Single Motor Extended Range, € 69.995

Dat ‘stevige’ in de vanafprijs bedoelen we vooral in absolute zin hoor, want voor de hoeveelheid auto is de 70k die Volvo vraagt echt niet raar. Voor dit geld heb je bijvoorbeeld ook de basisversie van de BMW i5 Touring. Die is ongeveer even lang en -toegegeven – een volwaardige stationwagen, maar heeft niet die extra wagenhoogte en blijft ook achter bij de Volvo als het gaat om laadsnelheid en actieradius. De basisversie van de Volvo ES90 heet officieel Single Motor Extended Range. Dat is de enige motorversie met achterwielaandrijving en de meest efficiënte variant, maar toch komen de Twin Motor-versies wel verder. Dat komt omdat die een grotere accu hebben, van 106 in plaats van 92 kWh. Op die manier voorkomt Volvo dat de duurdere versies een kleinere actieradius hebben, en dat standpunt is wat ons betreft te verdedigen.

Evengoed komt de ES90 ook met basis-aandrijving 650 WLTP-kilometers ver, meer dan keurig uiteraard. Dat geldt ook voor het snelleden, want je pompt zo’n ES90 met 300 kW in 20 minuten ‘vol’. Keurig. Wie iets anders wil, moet trouwens ook meteen stevig de portemonnee trekken. De Twin Motor en Twin Motor Performance-aandrijving bestaat namelijk alleen in combinatie met Ultra en Ultra Launch Edition-uitrusting, dus betaal je minimaal €85.995 voor een ES90 met vierwielaandrijving.

Tweemaal Launch

Nu de ‘Launch Edition’ toch is genoemd: daarvan zijn er twee. De Ultra Launch Edition is de allerduurste versie, en is er trouwens ook gewoon als achterwielaandrijver. Voor de meer bescheiden portemonnee is er de Plus Launch Edition, gebaseerd op – je verwacht het niet – de Plus. Het aantal uitvoeringen komt daarmee in totaal op vijf: je hebt achtereenvolgens de Core, Plus, Plus Launch Edition, Ultra en Ultra Launch Edition. Vandaag gaat het uiteraard vooral om de Core, de instapversie van de Volvo ES90. Goed nieuws: echt kaal is die auto zeker niet. 20-inch lichtmetaal, full led-verlichting rondom, adaptieve cruise control, een (vast) panoramadak, de Lidar op het dak en elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen zijn gewoon standaard. Ten opzichte van de €4.000 duurdere Plus missen we wel de Bose-audio, het head-updisplay, het elektrisch verstelbare stuur, extra verstelmogelijkheden voor de stoelen en houtinleg met sfeerverlichting. Bovendien ziet het Plus-interieur er door een dashboard in ‘lederlook’ nog wat hoogwaardiger uit, en is de Core dus de enige ES90 zonder die aankleding.

Aan de buitenzijde is een Plus dan weer niet van een Core te onderscheiden. Allebei hebben ze standaard 20-inch wielen met 7 spaken en allebei zijn ze standaard uitgevoerd in Vapour Grey. Die tint doet ondergetekende wat aan grondverf denken, maar gelukkig is het dan ook de goedkoopste lak die je kunt kiezen. Voor alle andere kleuren betaal je €1.295. Het interieur is standaard bekleed in een kunstleer-achtig materiaal in het zwart, maar kan voor een luttele €275 in het lichtere ‘Cardamom’ worden uitgevoerd. Fraai.

De keuze van de auteur

Ik ben uiteraard verwend, maar niet zo verwend dat ik niet met een standaard ES90 zou kunnen leven. Ik zou er zelf altijd een lakkleurtje tegenaan gooien en voor het lichte interieur gaan. ‘Pilot Assist’ is helaas altijd optioneel en kost €2.495, maar in alle eerlijkheid wil ik best zelf sturen op de snelweg. Het ‘Climate Pack’ biedt stuurverwarming, koplampsproeiers en achterbankverwarming en is voor €795 heus een overweging waard, maar geen noodzaak.

Maar dat er zeker mee te leven is, betekent natuurlijk niet dat dit de ES90 is die je moet kiezen. Als het budget het toelaat, is het wellicht namelijk toch best slim om nog een klein stapje omhoog te doen. Zelf denk ik dat de ‘Plus Launch Edition’ de sweet spot zou kunnen zijn. Die versie kost nog eens €500 meer dan de hierboven al omschreven Plus, maar dat is het gemonteerde ‘Climate Pack’ al waard. Als gratis bonus – ik houd mezelf graag voor de gek – krijg je dan een inchje grotere wielen, fraaiere bekleding en interieuraankleding en ‘Visal Park Assist’ met 360-graden-camera. Goeie deal.

De Plus Launch Edition zou ik vervolgens laten uitvoeren in ‘Mulberry Red’, wat een mooi contrast vormt met het superlichte ‘Dawn’ interieur dat op de Core overigens niet eens leverbaar is. Het ‘Chrome Pack’ (€500) zorgt voor wat contrast langs de dorpel, best fraai op zo’n verder toch erg donkere auto. Vervolgens twijfel ik nog over één serieuzere optie: luchtvering. Dat kost €2.250, maar biedt vaak wel een flinke meerwaarde als het gaat om comfort en algehele luxebeleving. Proefrijden dus, maar weet dat deze uitvoering met luchtvering mooi wel even €78.859 kost.