Oud kun je de Mercedes-Benz C-klasse natuurlijk nog lang niet noemen. Het huidige model - generatie vijf alweer - werd begin 2021 gepresenteerd en is op dit moment dus een ruime vier jaar oud. Aan vervanging is de C dus nog lang niet toe, aan een facelift wel. Dat is voor de C-klasse een belangrijke. De twee grootste Duitse concurrenten van de middenklasser zijn nu of straks namelijk een stuk jonger. A4-opvolger Audi A5 is namelijk nog piepjong en de BMW 3-serie wordt op korte termijn volledig herzien. Op een nieuwe set spionagefoto's is beter dan eerder te zien welke visuele wijzigingen de Mercedes-Benz C-klasse ondergaat.

De Mercedes-Benz C-klasse op deze fotoset hangt opnieuw fanatiek in de camouflageplakkers, maar ditmaal is heel goed zichtbaar wat de facelift voor de verlichting voor nieuws brengt. Aan zowel voor- als achterzijde voorziet Mercedes-Benz de C-klasse van een ster in de lichtunits. Dan ken je wellicht al van de E-klasse en van de splinternieuwe CLA. Reken verder op kleine aanpassingen aan de grille én op de komst van nieuw bumperwerk. Een facelift is zonder dergelijke vernieuwing namelijk niet compleet.

Een elektrische C-klasse komt er niet. Althans, er komt wel een elektrisch equivalent dat misschien wel 'C-klasse met EQ-technologie' gaat heten, maar die zal geen schroefje, moertje, boutje, stekkertje of snoertje met de brandstof-C-klasse delen. Of de komst van de vernieuwde C-klasse ook de terugkeer van benzinemotoren met meer dan vier cilinders naar het model betekent, valt nog te bezien.