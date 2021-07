Volvo: ‘Verkoopdoel van 800.000 auto’s weer in zicht’

Volvo heeft al meer dan tien jaar het doel om 800.000 auto’s per jaar te verkopen. Dat is door corona niet helemaal gelukt, maar dit magische aantal komt nu opnieuw in zicht.

De kaap van 800.000 auto’s per jaar moest in 2020 worden gerond, vond men al in 2010 bij Volvo. Dat doel is in de jaren erna nog geregeld herhaald en leek ook nu weer haalbaar, totdat corona om de hoek kwam kijken. In het wereldwijde rampjaar 2020 verkocht de Geely-dochter uiteindelijk ‘slechts’ 661.713 auto’s.

Volgens CEO Hakan Samuelsson gloort er echter weer hoop aan de horizon. Het Zweedse merk maakte volgens hem een uitzonderlijk rap herstel door, wat wordt onderstreept door het feit dat ongeveer tweederde van de verkoopcijfers in 2020 in de tweede helft plaatsvond. Tegenover Automotive News Europe benadrukt Samuelsson bovendien dat die tweede helft van 2020 en de eerste helft van 2021 samen goed zijn voor dik 770.000 auto’s, waarmee het doel van 800.000 stuks in een jaar ineens akelig dichtbij komt. Met 770.000 exemplaren in één kalenderjaar zou Volvo trouwens ook zijn oude record uit 2019 breken, want dat staat op dik 705.000 auto’s.

Om de 800.000-grens dit jaar te doorbreken, moet Volvo in de tweede helft van dit jaar om precies te zijn 419.243 auto’s verkopen. Dat is 7 procent meer dan in de tweede helft van 2020, ofwel 27.492 auto’s, rekent Automotive News ons voor.

Dat lijkt te doen, maar helaas is het niet zo dat alle lichten op groen staan. De auto-industrie kampt wereldwijd met een chiptekort, dat bij verschillende autofabrikanten al tot lagere productie-aantallen heeft geleid. Volvo hoort daar ook bij, maar Samuelsson lijkt ervan overtuigd dat de 800.000 stuks nog steeds in beeld zijn.