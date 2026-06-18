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Volvo XC40 T4 & T5 Recharge
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Nieuws

Terugroepactie voor plug-in hybride Volvo XC40: 'laad hem niet op'

Ruim 11.000 Volvo's XC40 T4 en T5 terug naar de garage

Lars Krijgsman
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Volvo roept wereldwijd zo'n 64.000 exemplaren van de Volvo XC40 terug. Het gaat om oudere plug-in hybride XC40's T4 en T5. Ook in Nederland moeten duizenden exemplaren van de Volvo XC40 T4 en T5 een bezoekje aan de lokale Volvo-garage brengen.

Wereldwijd moeten 64.089 plug-in hybride Volvo's T4 en T5 terug naar de garage. Het gaat om exemplaren uit de modeljaren 2020, 2021 en 2022. In Nederland worden 11.496 Volvo's XC40 T4 en T5 Plug-in Hybrid teruggeroepen.

De bij de terugroepactie betrokken Volvo's XC40 T4 en T5 kunnen een potentieel probleem met de hoogspanningsaccu krijgen als deze helemaal is opgeladen. Door een mogelijke fabricagefout kunnen accucellen oververhit raken, wat in het slechtste geval tot brand in de accu kan leiden. Bij de garage wordt gekeken naar eventuele afwijkingen in de accucellen. Als dat nodig wordt geacht, worden de accumodules vervangen. Er zouden geen gevallen met letsel bekend zijn.

Volvo vraagt klanten met betrokken auto's hun XC40 T4 of T5 voorlopig niet op te laden.

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