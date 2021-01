Volvo heeft verkoopdip in 2020 kunnen beperken

Volvo heeft de impact van de coronacrisis op haar verkoopcijfers weten te beperken. In de eerste helft van 2020 voelde het merk de gevolgen van de pandemie, maar in de tweede helft van het jaar groeide de totale verkoop. Met name de SUV's gaan als de spreekwoordelijke warme broodjes over de toonbank.

Ook Volvo moest de fabrieken in 2020 kortstondig sluiten wegens de uitbraak van het coronavirus. Dit had uiteraard zijn weerslag op de verkoopcijfers, maar Volvo haalde de achterstand aardig in. Over het gehele jaar laat het merk in China en Amerika zelfs een groei in de verkoopaantallen zien van respectievelijk 7,5 en 1,8 procent. Helaas was dat niet voldoende om de forse dip van 15,5 procent op de Europese markt - nog steeds het grootste afzetgebied voor Volvo - geheel op te vangen. Op de overige markten daalde het aantal verkochte auto's met 4,5 procent. In totaal verkocht Volvo in 2020 661.713 auto's, waarvan 391.571 in de tweede helft van het jaar. Ten opzichte van 2019 daalde de totale verkoop met 6,2 procent.

De SUV's zijn in grote mate verantwoordelijk voor dat aantal. De XC60 is met 191.696 auto's het best verkochte model van Volvo, gevolgd door de XC40 met 185.406 exemplaren. De onderste trede van het erepodium is met een aantal van 92.458 stuks voor de XC90. Verder is 29 procent van alle verkochte auto's van Volvo een Recharge-variant. In de meeste gevallen zijn dat plug-in hybrides, de XC40 P8 Recharge is vooralsnog de enige EV van Volvo. Daar komt overigens spoedig verandering in: Volvo heeft als doelstelling dat in 2025 de helft van de verkochte modellen volledig elektrisch is, om in 2030 alleen nog maar elektrische auto's te verkopen. Het merk zet al spoedig vervolgstappen in die richting: in maart trekt Volvo het doek van haar tweede EV.