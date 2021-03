Volkswagen ID Buzz als eerste autonoom op weg

Volkswagen werkt momenteel met twee projecten aan autonoom rijden. Enerzijds is er Car.Software dat werkt aan autonoom rijden voor de personenauto's van de Volkswagen Group, anderzijds is er Argo AI, dat bij VW's commerciële voertuigendivisie hoort. Argo maakt zich nu klaar voor praktijktests met de ID Buzz. Die kennen we - in conceptvorm - als personenversie én bestelversie en is volgens Volkswagen kennelijk een ideaal testobject voor commerciële voertuigen. Die noemt Volkswagen 'Special Purpose Vehicles (SPV) en daaronder mogen we 'robo-taxi's' en busjes rekenen. Auto's die volledig autonoom in stedelijk gebied gaan rondrijden voor personen- en goederenvervoer.

Dit jaar gaan er prototypes van de ID Buzz op pad in Duitsland om de technologie van Argo AI in de praktijk te testen. Die rijden dan als het goed is zelfstandig rond, uiteraard wel met mensen aan boord. Dat Duitsland de wetgeving rond autonoom rijden heeft versoepeld, speelt ongetwijfeld een cruciale rol. Volkswagen belooft verder dat we volgend jaar de productieversie van de ID Buzz voorgeschoteld krijgen. Die heeft ook al het Self Driving System (SDS) van Argo AI aan boord, al is het mogelijk nog wat langer wachten voordat dat op grote schaal kan worden gebruikt. Overigens kondigde Volkswagen al dik een jaar geleden aan dat de ID Buzz bij het WK Voetbal in Qatar ook autonoom rond zal rijden voor personenvervoer.