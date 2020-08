Volkswagen hakt knoop door over nieuwe Passat

Gevestigde namen als de Ford Mondeo, Renault Talisman en dus ook de Volkswagen Passat staan op de tocht. Autofabrikanten verleggen de focus vrijwel geheel naar cross-overs, SUV's en hatchbacks. Voor ruime stationwagons en al helemaal sedans lijkt (in ieder geval hier in Europa) steeds minder markt, dus is het niet verwonderlijk dat ze bij Volkswagen de toekomst van de Passat eens flink ter discussie hebben gesteld. Volgens het Britse Autocar is de kogel nu echter door de kerk: de Passat gaat er 'gewoon' nog een generatie tegenaan. Met 'gewoon' nadrukkelijk tussen aanhalingstekens, want er zou maar liefst een jaar over gesteggeld zijn in de top bij het Duitse merk.

Naar verluidt wordt de volgende Passat opnieuw een MQB-derivaat, dus dat betekent dat de auto op een behoorlijk vergelijkbare basis staat als nu het geval is. Per 2023 moet de volgende Passat het stokje overnemen van de huidige, die dan dus na acht jaar afzwaait. De Duitse middenklasser komt er weer als stationwagon, maar kijk er niet gek van op als de sedanversie (in ieder geval hier in Europa) einde verhaal is. De 'Passat-met-kont' die wij krijgen, wordt naar alle waarschijnlijkheid een liftback of hatchback. Net hoe ze het noemen, maar eentje met een meebewegende achterruit in ieder geval.

De plannen zijn om de volgende Passat te bouwen in dezelfde fabriek als waar de volgende Skoda Superb van de band zal rollen. Voor het eerst in z'n bestaan rolt de Passat dan dus niet meer uit de fabriek in Emden. Een voornamelijk op Skoda gerichte fabriek die nog moet verrijzen, gaat hem bouwen. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat de Passat naar verwachting meer met z'n Tsjechische broer gemeen zal hebben. Reken dus op een nog meer op ruimte ingezet ontwerp, het 'lifestyle-gehalte' mag immers wel wat teruggeschroefd worden, omdat Volkswagen met de Arteon wat dat betreft al een steeds verder van de Passat afstaand alternatief heeft. Zeker nu die er ook als shooting brake is. Uiteraard zullen deels elektrische aandrijflijnen en naar verluidt ook een volledig elektrische aandrijflijn van de partij zijn.