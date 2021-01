Volkswagen's Project Trinity: elektrisch vlaggenschip

De ID3 en ID4 zijn de eerste in de basis als EV ontwikkelde modellen van Volkswagen, maar het zijn zeker niet de laatste. Er zit nog een hele reeks EV-modellen in het vat, waaronder een - naar eigen zeggen - technologisch geavanceerd vlaggenschip met werktitel Project Trinity.

De inmiddels bekende ID3 en ID4 zijn de eerste elektrische modellen van Volkswagen's volledig elektrische ID-familie. De ID4 krijgt waarschijnlijk dit jaar nog gezelschap van de sportiever ingestelde ID5 en de ruimere ID6 en de komende jaren komen de productieversies van studiemodellen als de ID Space Vizzion en ID Buzz (Cargo) nog eens bij. Aan de top komt een elektrisch vlaggenschip waar Volkswagen CEO Ralf Brandstätter meer informatie over vrijgeeft. Het elektrische topmodel gaat vooralsnog onder werktitel Project Trinity door het leven.

Op zijn Linkedin-pagina omschrijft Brandstätter een toekomstige EV als een "[...] zeer efficiënt model met iconisch design." Veel wijzer worden we daar niet nog niet van. Wel is Project Trinity al op een afbeelding te zien, al staat het beoogde elektrische topmodel nog onder een doek. Project Trinity lijkt overgoten te worden met inmiddels bekend ID-design en lijkt een relatief grote raampartij te krijgen. Daarbij staan de wielen opvallend ver op de hoeken, al is het goed mogelijk dat deze afbeelding puur een illustratief doel dient. Neem wat je ziet dus met een korreltje zout.

Technologie

Project Trinity komt op een volledig nieuw, voor EV's bestemd platform te staan. De EV krijgt een flat panel electrical platform en moet volgens de Volkswagen-topman "[...] nieuwe standaarden zetten op het gebied van actieradius, laadsnelheid en digitalisering." Zet dus in op de komst van een met moderne snufjes en gadgets doorspekt model. Beloofde hightech verwennerij komt onder meer in de vorm van hard- en software die autonoom rijden mogelijk moet maken. Althans, ten dele. Project Trinity moet semi-autonoom (niveau 2) kunnen rijden, maar zal beschikken over de middelen om in een later stadium ook op niveau 4 autonoom te kunnen rijden. Dat betekent dat de bestuurder, op papier, in bepaalde gebieden nergens meer op hoeft te letten.

Volkswagen gaat zijn elektrische topmodel in Wolfsburg produceren, al is nog niet bekend wanneer de auto exact het levenslicht ziet. Project Trinity lijkt het Volkswagen-equivalent van Audi's Artemis te worden, de naam die dat merk hangt aan zijn op stapel staande elektrische vlaggenschip dat in 2024 op de markt moet komen. De productieversie van Project Trinity verwachten we in ieder geval niet voor dat jaar op de markt. Of Volkswagen met zijn beoogde nieuwkomer auto's als de toekomstige Mercedes-Benz EQS en BMW i7 of een segment lager (EQE) het leven zuur wil maken, is nog niet helder.