Volkswagen ID6 vanuit alle hoeken

In september en december vorig jaar reed een enigszins als Peugeot 5008 vermomde nieuwe elektrische SUV van Volkswagen zich in de kijker. Het betrof de ID6, de jongste variant van de ID-familie die een stapje boven de ID4 komt te staan. De Peugeot-camouflage was door Volkswagen slim gekozen, het scheelt ons namelijk een uitlegmoment. Je moet de ID6 namelijk zien als wat de Peugeot 5008 is voor de 3008. Een langere en dus ruimere variant. Chinese media publiceren vandaag een eerste reeks foto's.

De Volkswagen ID6 staat uiteraard op het van de ID3 en ID4 bekende modulaire MEB-platform, al is die basis voor de ID6 een stukje uitgerekt. De ID6 meet 4,88 meter en dat betekent dat hij een kleine dertig centimeter langer is dan de 4,59 meter lange ID4. De wielbasis van de ID6 bedraagt 2,97 meter en daarmee bevindt zich ten opzichte van de ID4 20 centimeter extra tussen de voor- en achteras. Verwacht overigens niet dat het uiterlijk van de ID6 in Europa helemaal identiek gaat zijn aan dat van deze in China gelekte variant. We hebben de foto's van de ID6 X voor ons, de door joint-venture SAIC-Volkswagen te bouwen ID6. SAIC-Volkswagen produceert in China ook de ID4 X, een ID4 met een afwijkend front en een aangepaste achterkant. De andere Chinese joint-venture van Volkswagen, FAW-Volkswagen, verkoopt de 'Europese' ID4 in China als ID4 Crozz. Ook deze ID6 X krijgt waarschijnlijk nog een variant met een Europese snuit.

De ID6 is feitelijk de productieversie van de ID. Roomz Concept die Volkswagen in 2019 presenteerde. Technische specificaties zijn er nog niet, maar mik er maar op dat hij in tal van smaken leverbaar wordt. Reken op auto's met een 55 kWh, 62 kWh en 77 kWh accupakket en op elektromotoren met vermogens van 180 pk, 204 pk, 265 pk en 306 pk.

De onthulling van de Europese Volkswagen ID6 staat voor later dit jaar gepland.