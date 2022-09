Volkswagen Polo Classic (1984) - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Modellen met kofferbak in het B-segment worden hier al zo’n 30 jaar niet gepruimd. Denk aan auto’s als de Volkswagen Polo sedan en de Opel Corsa TR, die oogden als hatchbackjes waaraan een kofferbak was geplakt. In het klassiekeraanbod op deze site valt ons oog op een keurige Polo uit 1984 .

Dat we stilstaan bij dit tweedeurs sedannetje heeft zeker te maken met het autonieuws van deze week. In Zuid-Afrika kunnen ze bijvoorbeeld nog altijd profiteren van een relatief kleine auto met een gigantische bagageruimte. Daar werd een nieuwe Polo sedan voorgesteld.

Standaard was Polo erg kaal

Zeker in ons deel van Europa is de kleine sedan al enkele decennia niet meer geliefd. Toegegeven, het zag er ook vaak wel raar uit, zo’n uitstekende kont aan een auto die in de basis als hatchback is vormgegeven. Een van de vorige eigenaren (was dat de laatste die hem 23 jaar lang in bezit had of degene die hem ooit nieuw bestelde?) koos voor de aller-, aller-, allerkaalste met de lichtste motor. Een 1.05 C! Dan kreeg je werkelijk niets cadeau, nog geen klokje in het instrumentarium. Toch zien we wieltjes die je als fabrieksoptie kon bestellen en is er een rechter buitenspiegel. De spatlappen maken het bedaagde karakter dat ook in de jaren tachtig al rond dit type auto’s hing helemaal af. De lucht van sufgekookte spruitjes, van gehaakte toiletrolhouders op de ‘hoedenplank’. Ouderen die in dat decennium nog graag een echte auto met kont hadden, en geen hatchback. Dat was de reden dat fabrikanten nog steeds met dit soort modellen kwamen.

39 pk voor 1.05

Waar de radio hoort te zitten, gaapt een groot gat. Als je daar nog een origineel afdekplaatje voor vindt, is dit heerlijk simplistische interieur echt af! Onder het dashboard het grote niets, alleen een zielig pookje tussen de voorstoelen om de vierbak te bedienen. We zien nog een handchoke om het kleinste Volkswagen-viercilindertje van die dagen bij een koude start een handje te helpen. De 1.043 cc motor wekt 39 pk op. Nu weegt het sedannetje ook maar 750 kilo, dus een sprint van 0 naar 100 km/h in iets meer dan 21 seconden zit er wel in. De motor heeft er 154.000 kilometer op zitten. Topsnelheid? Met 135 km/h kun je net harder dan wat na zeven uur 's avonds op veel snelwegen is toegestaan.

Classic

De Polo sedan heette ook wel Classic en hij kwam in 1983 als aflosser van de Volkswagen Derby. Dat was namelijk al een Polo sedan. Tot net voor de eeuwwisseling kon je in Nederland overigens nog altijd een nieuwe Polo met kont kopen. In 1999 werd hij geschrapt uit de prijslijst, alsof de importeur toen vond dat hij met de toenmalige Polo Classic echt niet aan de nieuwe eeuw kon beginnen.

Deze klassieker staat voor €3.000 te koop. Een mooie gelegenheid om te ervaren met hoe weinig we vroeger tevreden waren.