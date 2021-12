Met eerste Polo liet Volkswagen koper op houtje bijten

Door de komst van de gefacelifte Volkswagen Polo doken we in de geschiedenis van het model dat in 1975 het levenslicht zag. Het was een goed besluit van Volkswagen om de Audi 50 te adopteren en de Polo als nieuw instapmodel onder de Golf te voeren. Alleen liet het de kopers aanvankelijk wel onbeschaamd op een houtje bijten. Want wat was de eerste VW Polo kaal!

In Autotest 1976, het oudste uit de reeks jaarboeken waarin de in 1975 geïntroduceerde Volkswagen Polo voorkomt, staat aan het einde van elke technische tabel een reeks getallen waarmee de standaarduitrusting wordt weergegeven; de lezers kunnen aan de hand daarvan in een separate tabel met 50 items opzoeken wat er zoal op en aan de beschreven auto’s zit. Ter indicatie: bij de Golf GTI zijn dat 22 voorzieningen, terwijl even verderop, bij de luxueuze Volvo 264 DL, van 28 zaken melding wordt gemaakt. Bij de basisversie van de Polo zijn het er welgeteld zes.

De kopers moesten het doen met een choke-waarschuwingslicht, verstelbare rugleuningen, stuurslot, alarmverlichting, een neerklapbare achterbank en stoffen bekleding. Meer niet. Nu is het best te billijken dat de kleine VW niet was uitgerust met nummer 46 (met vinyl bekleed dak) of 50 (airconditioning), terwijl de absentie van een toerenteller of een radio evenmin een schande was. Maar dat VW zelfs had bespaard op een toch niet geheel onbelangrijk onderdeel als een benzinemeter, was de testers zelfs in 1975 te gortig. En wat te denken van ruitenwissers die na het uitschakelen niet terugvallen in de nulstand, of een achteruitkijkspiegel zonder anti-verblindingsstand? De achterklep had niet eens een gasdemper om hem omhoog te houden, iets waarvoor je naar de bijna 900 gulden duurdere Polo L moest uitwijken. Dan kreeg je er bovendien pas ruitenwissers met twee snelheden, tapijt en ‘luxe binnenbekleding met geluid­dempend materiaal’ bij.

Kennelijk moest het verschil met de even grote, maar flink duurdere Audi 50 LS groot genoeg zijn. Ook was er een van 1.093 naar 895 cc verkleinde motor, die zich trouwens wel prima van zijn taak wist te kwijten. Het was een vlijtig machientje, gekoppeld aan een fijne vierbak, die samen met het eenvoudige, maar voortreffelijk afgestemde onderstel opmer­kelijk veel rijplezier opleverde. Niettemin was het prijsverschil met de ruimere Golf zo klein, dat de balans naar dat grotere model doorsloeg, zo betoogde de redactie. “Tenzij u écht een spaar-auto wilt, dan is er geen bezwaar tegen de Polo.”