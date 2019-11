Volkswagen dikt Jetta en Atlas aan voor SEMA

Het is deze week weer tijd voor de SEMA show in Las Vegas en uiteraard is Volkswagen met haar Amerikaanse tak vertegenwoordigd. De Atlas en de Jetta zijn erbij in een extra spectaculair jasje.

We worden deze tijd van het jaar altijd overladen met extra dik aangeklede modellen voor de SEMA en nu doet Volkswagen een duit in het zakje. De Atlas, die in Nederland niet leverbaar is maar in Amerika en China wel in de showroom staat, krijgt een avontuurlijk sausje over zich heen. Het grijze exemplaar is de 'Basecamp', die we afgelopen voorjaar ook al voorgeschoteld kregen voor de NYIAS. De Atlas staat hoger op zijn poten, heeft speciale offroadbanden en is uiterlijk een beetje opgeruigd. Zo zien we voor, achter en langs de flanken extra dikke skidplates en prijkt er een flink plateau op het dak.

De oranje 'Adventure' pakt het nog iets grondiger aan met dikke extra lichtbundels in de grille en een opklapbare tent op het dak. Achterop de Adventure tref je een reservewiel en een jerrycan aan, voor de onverwachte tegenslagen in ruig terrein. Diverse zwarte accenten en decoraties zorgen er verder voor dat de Atlas niet bepaald standaard oogt.

Misschien nog wel de meest opvallende creatie die Volkswagen meeneemt naar de SEMA is de Jetta GLI. De sedan, die in Nederland al weer eventjes uit het gamma is verdwenen, is rondom voorzien van de nodige aerodynamische opsmuk. Vooral de neus oogt aanzienlijk agressiever dankzij forsere luchtinlaten. Speciale sportvering, 20 inch lichtmetaal, een rode bies in de grille en speciale GLI-emblemen maken het feest compleet.