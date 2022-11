Volkswagen Jetta GLI Performance Concept: heftige Golf-met-kont

Als Volkswagen een sportief model onder de aanbracht brengt tijdens de SEMA Show in Las Vegas, is dat meer dan eens een Jetta. Ook ditmaal brengt Volkswagen een bijzondere variant van dat model mee naar het Amerikaanse spoilerfeest. Dit is de Volkswagen Jetta GLI Performance Concept.

Volkswagen of America, de Noord-Amerikaanse tak van Volkswagen, heeft wel iets met de Jetta. Volkswagen heeft met het model een snelheidsrecord neergezet op de zoutvlakte in Bonneville en trekt meer dan eens een extra sportief aangeklede versie uit de hoge hoed voor de jaarlijkse SEMA Show. Dit jaar is niet anders en maken we digitaal kennis met de Volkswagen Jetta GLI Performance Concept.

De Jetta was voorheen in feite de Volkswagen Golf sedan. Hoewel de huidige generaties Golf en Jetta wat uiterlijk betreft sterk van elkaar verschillen, neemt de Jetta nog wel de rol van 'sedanbroer van de Golf' op zich. Volkswagen levert de Golf in de Verenigde Staten alleen nog als GTI en als R, maar ook de Jetta kent een sportieve smaak. Die heet al sinds 1984 GLI en is eigenlijk een Jetta GTI. Hij heeft een 231 pk en 350 Nm sterke 2.0 TSI. Deze krachtbron is naar keuze gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of DSG-automaat met zes versnellingen, en ken je mogelijk nog van de vorige generatie Golf GTI. Deze Jetta GLI heeft als basis gediend voor de GLI Performance Concept, die het Volkswagen Design Center in Californië voor de SEMA Show in elkaar heeft gedraaid.

De Jetta GLI krijgt een zogenoemde widebody aangemeten en heeft dan ook voor- en achterschermen die de sedan aan elke zijde 2 centimeter breder maken. De showauto krijgt bredere sideskirts, een nieuwe voorbumper, een aangepaste achterbumper en wel heel opvallend lichtmetaal aangemeten. De Jetta GLI Performance Concept staat op 20-inch monoblock-wielen van Rotiform, sloffen waar dichte en Aerodisc geheten afdekdoppen op zijn geplaatst. De Kings Red gespoten sedan krijgt onder meer een aangepaste turbo, een ander inlaattraject en een aangepaste intercooler, waarmee het vermogen van de 2.0 TSI is toegenomen tot 350 pk en 508 Nm. Een set extra krachtige remmerij van RacingLine moet de Jetta weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Daarnaast krijgt hij een schroefset waarmee de afstand tussen de bodem van de auto en de weg flink is afgenomen. Racestoelen van Recaro? Ook van de partij. In productie gaat deze Volkswagen Jetta GLI Performance Concept niet, hij dient puur als aandachtstrekker voor de reguliere Jetta GLI.

De huidige generatie Volkswagen Jetta is in Nederland niet te koop. Zijn voorganger werd hier echter tot 2014 geleverd.