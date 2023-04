Grootste SUV van Volkswagen als avonturier

De Touareg is flink, maar het is niet de grootste SUV van Volkswagen. Dat is de Volkswagen Atlas en die is nu als Peak Edition extra avontuurlijk aangekleed.

De Volkswagen Touareg is in Nederland sinds 2020 niet meer leverbaar, maar lang hoeven we het niet meer zonder te doen. De Touareg staat op het punt een facelift te ondergaan en keert na zijn opfrisbeurt terug naar de Nederlandse markt. Daarmee is Nederland straks een SUV van een kleine 4,9 meter lang rijker. De Touareg is bepaald geen kleine jongen, maar binnen de Volkswagen-familie is het zeker niet de grootste SUV. Zo verkoopt Volkswagen in China de 4,94 meter lange Tavendor en de maar liefst 5,15 meter grote Talagon. Daartussen staat de Volkswagen Teramont, die ook in de Verenigde Staten te koop is en daar als Atlas door het leven gaat. Die Atlas is tijdens de New York International Auto Show als Peak Edition gepresenteerd, een nieuwe uitvoering die de SUV een avontuurlijkere uitstraling geeft.

De 5,04 meter lange Atlas - die in de vorm van de Atlas Cross Sport een broertje met een sterker aflopende daklijn heeft - staat in tegenstelling tot de Touareg niet op het MLB Evo-platform, maar op de goedkopere MQB-basis. De nieuwe Peak Edition is geïnspireerd op de Atlas Basecamp Concept die Volkswagen in 2019 presenteerde. Het onlangs gefacelifte model krijgt zilverkleurige elementen onderaan de portieren en in de voor- en achterbumpers en is overladen met een handjevol zwarte details. Volkswagen geeft de Atlas Peak Edition een X-vormig zwart masker onder de grille en voert de twee bovenste horizontale lamellen in de grille in chroomkleur uit. De Peak Edition staat op 18-inch lichtmetalen wielen waaromheen offroadrubber in de maat 255/60 zit. De Peak Edition is in de Verenigde Staten verkrijgbaar in Pure Grey en in het Avocado Green geheten groen dat je op deze foto's ziet.