Volkswagen vernieuwt grootste SUV's

Volkswagen geeft zijn twee grootste SUV's voor de tweede keer een vrij uitgebreide facelift. We hebben het dan niet over de Touareg, maar over de grotere maar lager in de Volkswagen-pikorde geplaatste Atlas en Atlas Cross Sport.

De Volkswagen Touareg gaat binnenkort onder het mes en keert in opgefriste vorm terug naar de Nederlandse markt. De Touareg is met zijn kleine 4,9 meter lengte flink, maar zeker niet de grootste SUV van Volkswagen. Zo verkoopt het merk in China de Teramont en Teramont X en staan die auto's in optisch gewijzigde vorm in de Verenigde Staten als Atlas en Atlas Cross Sport op de menukaart van Volkswagen. De Teramont en Teramont X gingen eerder al onder het mes en nu zijn het de Amerikaanse Atlas en Atlas Corss Sport die voor de tweede keer worden gefacelift. Net als voor de bijpuntsessie het geval was zijn de twee SUV's níet gelijk aan hun Chinese equivalenten.

Allereerst de plaatsing in het Volkswagen-gamma. Hoewel de Atlas en diens Atlas CrossSport-alternatief met een sterker aflopende daklijn met hun lengte van zo'n 5 meter groter zijn dan de Touareg, staan ze een trede lager op de statuslader. De Touareg staat immers op het relatief dure MLBevo-platform dat je kent van auto's als de Porsche Cayenne, Audi Q7 en Q8, Bentley Bentayga en zelfs Lamborghini Urus. De 'Atlassen' zijn op goedkopere MQB-leest geschoeid. De Volkswagen Atlas werd in 2016 op de Noord-Amerikaanse markt gebracht en kreeg in 2019 gezelschap van de Atlas Cross Sport, een dynamischer gelijnde variant met een aflopende daklijn en een toen afwijkend front. Op 10 februari 2020 werd de reguliere Atlas optisch in lijn gebracht met zijn 'coupébroer' en exact drie jaar later gaan de Atlas en Atlas Cross Sport tegelijk onder het mes.

Hoewel de Atlas en Atlas Cross Sport van voren lijken op hun Chinese equivalenten, zijn ze toch echt niet helemaal gelijk aan elkaar. Zo zijn de koplampen van het Atlas-tweetal haakvormig en worden ze optisch aan elkaar geknoopt door een bovenaan de grille gehuisveste ledstrip. De grille zelf loopt bij de Atlas en Atlas Cross Sport verder naar beneden door en ook het bumperwerk wijkt stevig af. Aan de achterzijde lijkt de Atlas wél op de Teramont en ook de Atlas Cross Sport vertoont hier sterke gelijkenissen met zijn Chinese zustermodel, al is de indeling van de achterlichten toch echt anders.

Volkswagen schroeft direct maar een compleet nieuw interieur in zijn twee grote SUV's. Het infotainmentscherm steekt voortaan uit de middenconsole en is er dus niet meer in geïntegreerd. De middenconsole zelf is volledig nieuw en zelfs de ventilatieroosters en deurpanelen zijn anders dan voorheen. Hoewel de Chinese Teramont ook te krijgen zijn met een 2.5 VR6-zescilinder verdwijnt die machine uit het Amerikaanse aanbod. Volkswagen levert de Atlas en Atlas Cross Sport er nu enkel met een 272 pk en 370 Nm sterke geblazen viercilinder.

Leuk weetje: in China heeft ook Audi een equivalant van de Teramont: de Audi Q6.