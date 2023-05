Deze keurige gebruikte sedans koop je voor €11.000

In grote delen van de wereld een alledaags verschijnsel, bij ons een zeldzaamheid: de compacte sedan. Blijkbaar prefereren wij de variabiliteit en de sportievere uitstraling van de hatchback boven de grote kofferruimte (plus een extra kreukelzone), de chic die sommige sedans uitstralen en het feit dat je geen koude wind in je nek voelt als de kofferklep geopend wordt. Het is duidelijk: wij gaan op zoek naar een compacte sedan!

Omdat een sedan langer is dan een hatchback, vergroten we ons budget ook iets. In plaats van de 10 mille waarmee we meestal op pad gaan, doen we er zomaar €1.000 bij. Wat wordt het: een jonge Fiat Tipo, een maagdelijke Mazda 3 of een krachtige Volkswagen Jetta met hybride aandrijflijn?

Mazda 3 1.6 Business - 2013 - 82.042 kilometer - €10.950

Het maakt niet uit of je de hatchback neemt of de sedan, in beide gevallen is het heerlijk sturen in een Mazda 3. Dus gaan we voor deze Mazda 3 die bij een merkspecialist in het noorden staat. Opvallend aan deze tien jaar oude occasion is de bescheiden kilometerstand die door twee eigenaren bijeen is gereden. Dat móet garant staan voor nog veel plezierige kilometers erbij.

Het begint al achter het stuur: prettig lage, ietwat ingekapselde zit met de strak schakelende pook direct onder handbereik en uitzicht op een overzichtelijk dashboard. De gebruikte materialen daarvan zijn echter nog niet van het soort waarmee het Japanse merk tegenwoordig veel lof oogst. De rijeigenschappen zijn dat al wel: mooi direct stuurgedrag en een stevig onderstel, overigens zonder nerveus te worden. Wie een BMW 1-serie of Ford Focus op zijn shortlist heeft staan, mag de 3 eigenlijk niet vergeten. Net als bij de BMW draait het vooral om de bestuurder.

Achterpassagiers komen er wat betrefrt leefruimte en uitzicht wat bekaaid af. Motorisch is dat niet zo, maar het prachtig uitgebalanceerde onderstel kan beduidend méér aan dan de 105 atmosferisch ademende paardjes die onder de kap van de 00-ZLL-7 te vinden zijn. Voor de ‘actieve’ automobilist kan dat een dingetje zijn, net als roest waaraan oudere Mazda’s nog wel eens willen lijden. Ons fotomodel is de Business-uitvoering. Met onder meer een navigatiesysteem, cruisecontrol en climatecontrol, een trekhaak, lichtmetalen wielen en tractioncontrol - die zal het wel niet zo druk hebben (gehad) - staat er een netjes uitgevoerde occasion voor de deur. Dat is de auto zelf ook: minder dynamisch ogend dan de vijfdeurs, maar het kontje lijkt niet ‘gekunsteld aangeplakt’. In dat kontje zit 430 liter bagageruimte, 90 liter meer dan de hatch. Wat stellen Jetta en Tipo daartegenover?

Signalement

Merk Mazda

Type 3 Sedan 1.6 Business

Bouwjaar januari 2013

Kilometerstand 82.042

Vraagprijs €10.950

Waar te koop? Autobedrijf De Winter B.V., Winschoten

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc

Max. vermogen 77 kW/105 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 145 Nm bij 4.000 tpm

Bagageruimte 430 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 930 kilo

Gem. verbruik 1 :15,6

0-100 km/h 12,2 s

Topsnelheid 185 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volkswagen Jetta 1.4 TSI Hybrid Highline - 2013 - 152.637 kilometer - €10.995

De Jetta’s die we voor ons budget aangeboden zien, zijn zonder uitzondering hybride-uitvoeringen. Het voordeel is dat bijvoorbeeld deze Volkswagen Jetta veel potenter is dan de Mazda. Zuiniger zou hij ook moeten zijn, maar tijdens onze duurtest in 2013 bleef de hybride Duitser behoorlijk achter bij de opgegeven waarden. Ten opzichte van de ‘ouderwetse’ techniek die de 3 aan boord heeft, is de Jetta heel wat ingewikkelder: turbo, zeventraps DSG-bak, een elektromotor van 27 pk … Met anderhalve ton op de klok is het dan raadzaam om wat extra’s achter de hand te houden indien het tot reparaties komt. Gelukkig is de gevoelige distributieketting overboord gegooid ten faveure van een riem. Nadeel: het accupakket slokt een behoorlijk deel van de bagageruimte op. Deze meet 374 liter tegenover liefst 510 liter voor de ‘gewone’ Jetta. Een aanhanger is niet mogelijk.

Ons fotomodel stamt eveneens uit 2013, maar heeft - zoals gezegd - meer ervaring. Drie eigenaren hebben daarvoor gezorgd. Wie wordt de vierde? Hij of zij krijgt dan een beslist fraai gelijnde, parelmoerwitte sedan in handen met een voor de inzittenden uitstekend ruimteaanbod - ook achterin. Een stuk ruimhartiger dan de Mazda, wat ook de Highline-uitrusting geldt: sperdifferentieel, hill assist, regen- en lichtsensor, elektrisch te openen bagageruimte en rondom parkeersensoren zijn zaken die we niet op de Japanner treffen en wel op de in Mexico gebouwde Duitser. De bouwkwaliteit is ook na tien jaar en anderhalve ton goed, de gebruikte materialen op Mazda-niveau, het zitcomfort is prima. Het speelse randje van de 3 ontbreekt hier. Het is vooral ongemerkt kilometers vreten, waarbij de bijzondere techniek hier en daar wel om gewenning (remmen, parkeermanoeuvres) vraagt.

Signalement

Merk Volkswagen

Type Jetta 1.4 TSI Hybrid Highline

Bouwjaar september 2013

Kilometerstand 152.637

Vraagprijs €10.995

Waar te koop? Auto Punt, Wijchen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.390 cc, turbo, hybride

Max. systeemvermogen 125 kW/170 pk

Max. systeemkoppel 250 Nm

Bagageruimte 374 l/n.b.

Max. aanhanger geremd n.v.t.

Gem. verbruik 1 :24,4

0-100 km/h 8,6 s

Topsnelheid 210 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Fiat Tipo 1.4-16V Pop - 2018 - 112.593 kilometer - €10.950

Het kan verkeren: de oer-Tipo was er enkel als drie- en vijfdeurs hatchback (sedan en stationwagon gingen als Tempra door het leven), van de geportretteerde generatie kwam juist eerst de sedan op de markt, hatchback en stationwagon volgden later. Ons bpm-beleid zorgde ervoor dat de Tipo een moeizame prijs/prestatieverhouding kende. Gevolg: de auto werd een muurbloem en diegenen die hem wel kochten, hadden (daardoor) te maken met een hoge afschrijving. Een gebruikte Tipo kan hierdoor juist wél aantrekkelijk zijn.

Neem nu deze Fiat Tipo. De kilometerstand zit tussen de 3 en de Jetta in, maar de Italiaan is liefst vijf jaar jonger! De S-522-RF begon zijn leven in België, getuige het afgestempelde onderhoudsboekje. En met zoveel kilometers in relatief weinig tijd zullen daar vast veel snelwegritten tussen zitten. Fijn, want daarvan slijt een auto amper. Wel is de kwaliteit van het Belgische wegennet minder goed, maar de auto is daarop gebouwd. Hij komt is namelijk gebouwd in Turkije, waar de wegen evenmin enkel biljartlakens zijn. Het stevige, rudimentaire karakter verloochent de Tipo niet: de gebruikte materialen zijn van een mindere kwaliteit en - maar da’s persoonlijk - op het meubilair konden we maar moeilijk onze draai vinden. Met 95 pk is de Tipo het lichtst gemotoriseerd van dit trio, maar met zijn prestaties verslaat hij de 3 en met een geremd trekgewicht van 1.200 kilo zelfs beide tegenstrevers. Ook de bagageruimte van 520 liter mag er zijn. Aan zaken als een zesbak en de bandenspanningssensor merk je de ‘jeugdigheid’ van deze occasion, aan de slechts drie sterren in de EuroNCAP-crashtest weer zijn minder verfijnde karakter. De geadverteerde prijs is zo meenemen, voor zes maanden Bovag-garantie plus een uitgebreid afleverpakket dient nog €895 extra afgetikt te worden. Met deze Tipo koop je vooral een jonge occasion om van A naar B te komen.

Signalement

Merk Fiat

Type Tipo 1.4-16V Pop

Bouwjaar maart 2018

Kilometerstand 112.593

Vraagprijs €10.950

Waar te koop? Smeets Cars, Susteren

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.368 cc

Max. vermogen 70 kW/95 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 127 Nm bij 4.500 tpm

Bagageruimte 520 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 :17,5

0-100 km/h 11,5 s

Topsnelheid 185 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze drie compacte sedans past bij jou?

Samenvattend: de Mazda 3 rijdt het lekkerst en heeft de laagste kilometerstand, maar is minder royaal als het op ruimte achterin en luxevoorzieningen aankomt. Die twee laatste aspecten heeft de Jetta wel plus de sterkste krachtbron. Maar ook ingewikkelde techniek en de hoogste kilometerstand, wat de hoogste exploitatiekosten doet vermoeden. De Tipo is veruit de jongste en heeft de grootste kofferruimte, maar ontbeert op meerdere punten raffinement. Wat zou jouw keuze zijn? Of toch liever een vierdeurs Astra of - met meer budget - bijvoorbeeld een Audi A3 Limousine, zoals de Duitsers dat enigszins pompeus zeggen? Laat het ons weten!