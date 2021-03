Volkswagen Caddy nu ook met vierwielaandrijving

Het leveringsgamma van de Volkswagen Caddy omvatte al diverse configuraties en daar komen er vandaag twee bij. De Volkswagen Caddy Cargo en de langere Cargo Maxi zijn in combinatie met de krachtigste dieselmotor nu namelijk ook met 4Motion-vierwielaandrijving te krijgen. Zoals gezegd ben je aangewezen op de sterkste dieselmotor die Volkswagen in de Caddy levert, de 122 pk en 320 Nm sterke 2.0 TDI die in het geval van de 4Motion-versies altijd is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

De vanafprijs van de Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 4Motion bedraagt €21.400. In deze uitmonstering verbruikt de Caddy gemiddeld 5,0 l/100 km. De topsnelheid is vastgesteld op 185 km/h. De Caddy Cargo heeft een wielbasis van 2,76 meter, de afstand tussen de voor- en achteras bedraagt bij de Caddy Cargo Maxi 2,97 meter.

De 4,85 meter lange Volkswagen Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 4Motion heeft een vanafprijs van €22.800. Het gemiddeld verbruik van deze variant bedraagt 5,4 l/100 km, de topsnelheid bedraagt net als bij de kortere Caddy 185 km/h.

Let wel, de genoemde prijzen in dit artikel zijn exclusief btw en bpm aangezien Volkswagen de Caddy in Nederland alleen als bestelauto levert. Volkswagen levert de Caddy's behalve als naamloze basisversie ook als Trend, Comfort en als Style, uitvoeringen die achtereenvolgens een meerprijs hebben van €400, €1.050 en €1.650.

Bestaande versies

Volkswagen levert zowel de Caddy Cargo als Caddy Cargo Maxi in Nederland met een 75 pk sterke 2.0 TDI die altijd is gekoppeld aan een handbak. Ook is er een 102 pk sterke 2.0 TDI met handbak. De 122 pk sterke 2.0 TDI is in combinatie met voorwielaandrijving zowel met handbak als met DSG7-automaat te krijgen. Ook is er een 114 pk sterke 1.5 TSI-benzinemotor beschikbaar die net als de 122 pk sterke 2.0 TDI aan een handgeschakelde bak als aan de DSG-automaat te koppelen valt.