Nieuwe Ford Transit/Tourneo Connect is aangepaste Caddy

Volkswagen en Ford hebben elkaar gevonden. Althans, wat bedrijfswagens betreft. Volgens een in 2019 gesloten overeenkomst legt Ford zich toe op de ontwikkeling van nieuwe (middel-)grote bedrijfswagens en een pick-up. De nieuwe besteller die de Transporter (T6) op termijn opvolgt, wordt waarschijnlijk het zustermodel van de in 2023 te verschijnen nieuwe Transit Custom. De nieuwe Ranger dient straks als basis voor de nieuwe Volkswagen Amarok. Wolfsburg neemt op zijn beurt ontwikkeling van kleinere bestelwagens voor zijn rekening. In dit geval lijkt dat laatste te betekenen dat de nieuwe Ford Tourneo Connect en Transit Connect niets anders worden dan een ietwat aangepaste Volkswagen Caddy.

Op deze foto's is een ingepakte Volkswagen Caddy met een iets afwijkende achterklep, afwijkende voorbumper en een grotere grille gesnapt. Ook de koplampen lijken een iets ander design te krijgen. Hoewel de afwijkende delen nog behoorlijk met camouflagemateriaal zijn beplakt, valt in ieder geval al te zeggen waar de Ford Transit Connect en Tourneo Connect uiterlijk van hun Caddy-broertje gaan afwijken. We mikken er op dat de nieuwe Fords net als de Caddy van de band lopen in Polen. Of Ford de korte Caddy straks Transit Courier noemt en de langere Caddy Maxi Transit Connect doopt, is nog niet helder.

Overigens is het niet zo vreemd dat Fords nieuwe bedrijfswagen zo sterk op de Caddy gaat lijken. In bedrijfswagenland worden onderling al decennia modellen uitgewisseld die nagenoeg ongewijzigd met een andere naam in productie gaan. We noemen de bestellers van Stellantis als voorbeeld, waarvan Toyota ook varianten levert. Ook de Fiat Doblò en Ducato hebben als basis gediend voor bedrijfswagens van diverse andere merken. Hetzelfde geldt voor de Trafic en Master van Renault.