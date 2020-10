Volkswagen Caddy krijgt nieuwe instapversie

De jongste Volkswagen Caddy heeft pas net zijn Nederlandse prijzen, maar er is nu al een nieuwe instapversie. Het vermogen van de 2.0 TDI is teruggeschroefd naar 75 pk, waardoor deze instapper als 'Economy Business' vanaf € 14.700 verkrijgbaar is. Daarmee is de vanafprijs van de Caddy met € 3.000 gedaald.

Met de nieuwe variant van de 2.0 TDI komt het aantal leverbare motoren voor de nieuwe Caddy op drie stuks te liggen. De instapversie van de dieselmotor levert 75 pk en 250 Nm koppel, wat 27 pk en 20 Nm minder is dan de variant die daarboven zit. Het dieseltje is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en is dus leverbaar vanaf € 14.700, uiteraard exclusief btw en bpm. Ook de afleverkosten, die de 'kale' prijs opdrijven naar € 15.500, zijn nog niet meegenomen. Het opgegeven verbruik ligt echter 0,4 liter per 100 km hoger dan dat van de andere twee varianten: 4,9 tegenover 4,5 liter op 100 km. Als Economy Business is de Caddy overigens tamelijk schaars uitgerust. De bumpers zijn van zwart plastic en zaken als een radio en airconditioning ontbreken, in tegenstelling tot wat de persfoto's je willen doen geloven.

De 75-pk-Caddy is er ook als iets minder kale standaardversie, die simpelweg 'Caddy Cargo' heet. In die uitmonstering kost de auto € 16.550. De 102 pk sterke versie, die van € 17.700, is standaard minimaal een reguliere 'Caddy Cargo'.

Volkswagen vult de prijslijst van de Caddy de komende tijd nog verder aan. De 4,85 meter lange Caddy Maxi volgt nog, net als een TGI-versie die ook op aardgas kan rijden. Daarnaast komt er ook een versie met 4Motion-vierwielaandrijving op de markt. De personenversie van de Caddy, de Caddy Life, komt niet naar Nederland.