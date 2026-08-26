VK overweegt afzwakken EV-doelen

Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn vertrek uit de EU niet aangegrepen om soepeler met EV-adaptatie om te gaan, integendeel. Onze westerburen houden nog vast aan een compleet verbod op de verkoop van niet-emissievrije personenauto’s vanaf 2035, terwijl de EU dat inmiddels heeft teruggeschroefd tot een uitstootreductie van 90 procent.

Onderweg naar 2035 werkt het VK niet alleen met CO2-doelen, maar vooral met EV-mandates die een bepaald percentage EV-verkopen afdwingen. Bovendien is er vanaf 2030 al een verkoopverbod voor puur door benzine- of dieselmotoren aangedreven auto’s. Vanaf dat jaar mogen er dus alleen nog hybrides en EV’s worden verkocht. Dat lijkt een logische tussenstap, maar is ook wel een wat opmerkelijk tussendoel. Als een auto weinig verbruikt en een lage CO2-uitstoot heeft zonder elektrificatie, zou dat in theorie immers ook moeten voldoen.

Hoe het ook zij, de Britten kijken nu of ze juist die tussendoelen wat kunnen afzwakken. In de aanloop naar hoofddoelen 2030 en 2035 wordt gewerkt met ZEV-mandates per jaar (waarbij ZEV staat voor zero-emissie voertuigen). Dat verloopt volgens een zogenaamde S-curve, waarbij het percentage EV’s in de verkoopmix aanvankelijk harder oploopt dan in de verdere toekomst.

Het EV-aandeel groeit in het VK best snel en zit in 2026 al boven de 25 procent, maar dat is nog altijd fors minder dan de 33 procent die voor dit jaar het doel was. Daarom wordt er nu gekeken naar andere tussenstappen, maar de duidelijke 2030- en 2035-doelen blijven staan. Er komt dus nog steeds een verkoopverbod op pure benzine- en dieselauto’s, gevolgd door een compleet verkoopverbod voor alles met een verbrandingsmotor in 2035.