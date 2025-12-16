Er komt geen volledig verbod meer op nieuw geproduceerde auto's met een verbrandingsmotor in de EU per 2035. De Europese Commissie presenteert dinsdag een herziening, waarin nieuw geproduceerde auto's niet volledig emissieloos moeten zijn, maar 90 procent minder CO2 moeten uitstoten vergeleken met 2021.

Dit voorstel konden we al van verre zien aankomen, maar wordt nu officieel gepresenteerd door de Europese Commissie. Door het terugschroeven van het CO2-reductiedoel van 100 naar 90 procent blijft er ruimte voor autofabrikanten om ook na 2035 hybride-auto's op de Europese markt te brengen. Het volledige verkoopverbod voor niet-uitstootvrije auto's vanaf 2035 werd in 2022 als 'definitief' aangekondigd, maar kreeg met name de laatste jaren en maanden veel kritiek. Veel landen in het oosten en zuiden van de Europese Unie, maar met name ook 'autogiganten' Frankrijk en Duitsland zijn in toenemende mate tegen het verbod. Ook autofabrikanten drongen steeds luider aan op een herziening, omdat het verbod de concurrentiepositie van Europese autobouwers nog verder zou verslechteren en de vraag uit de markt naar volledig elektrische auto's simpelweg niet aansloot bij de (tussen-)doelen die door de EU werden gesteld.

De 10 procent CO2 die auto's nog mogen uitstoten, moet wel elders worden gecompenseerd. Dat kunnen autofabrikanten doen door auto's te produceren met groen staal uit de EU, wat wordt gemaakt zonder de uitstoot van CO2. Ook kan de uitstoot worden gecompenseerd door de auto's te laten rijden op zogeheten biofuels, brandstoffen die minder CO2 uitstoten dan olie en gas.

Bedrijfsauto's

Ook komt er nog een extra versoepeling van klimaatregels voor bedrijfsauto's. Eerder was afgesproken dat bestelwagens die in 2030 op de markt komen, 50 procent minder CO2 moesten uitstoten. Dat is nu teruggebracht naar 40 procent, omdat het elektrisch maken van deze zwaardere voertuigen lastiger blijkt dan voorheen gedacht.

Als de lidstaten en het Europees Parlement instemmen met de versoepeling, is ook dit besluit 'definitief'. Of toch zo definitief als hij maar kan zijn...