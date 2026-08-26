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Dreame is uit elkaar gespat: ‘Auto-activiteiten gestopt’

Toch geen raketautootje

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De veelbelovende auto-activiteiten van de Chinese stofzuigerfabrikant Dreame gaan naar verluidt niet door. Verheug je dus toch maar niet op een Chinese Rolls-Royce- of Bugatti-kloon.

Volgens Reuters heeft Dreame zijn auto-activiteiten inmiddels opgeschort. Van de ooit bijna 1.000 medewerkers zou nog maar een handjevol over zijn, vooral om financiële zaken af te handelen en leveranciers waar mogelijk tevreden te stellen. De eerste Dreame-EV’s zouden in 2027 op de markt verschijnen, waarbij Dreame zich sterk op het Midden-Oosten zou willen richten. Kennelijk ziet men het niet meer zitten. Dat nieuws komt nog niet officieel van Dreame zelf, maar als Reuters dergelijk nieuws brengt, is het meestal waar.

Dreame auto

Het eerste automobiele voorstel van Dreame.

Dreame leek zich vooral tot doel te hebben gesteld om bekende ‘droomauto’s’ enigszins bereikbaar te maken. Het merk ging van start met een lage vierdeurs sportauto die meer dan een beetje op de Bugatti Chiron leek, terwijl de tweede auto van Dreame een vrij exacte kopie was van de Rolls-Royce Cullinan.

Later werd het merk iets eigenzinniger, met een supercar die dankzij raketten (!) de snelst accelererende auto ter wereld zou gaan worden. Alle Dreame-modellen bestaan overigens nog alleen op je scherm. Of in je dromen, zo je wilt.

Dreame SUV

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