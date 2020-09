Vijf snelle stations voor onder de €20.000

Snelle stationwagons kunnen om meerdere redenen interessant zijn. Ze combineren praktische bruikbaarheid met een flinke portie snelheid en rijplezier, wat handig is wanneer je voor die twee doeleinden niet ook twee verschillende auto's op de oprit wil hebben staan. Los daarvan is het met een grotere motor onder de kap vaak ook fijner rijden. Toegegeven, je staat wat vaker bij de pomp, maar daar krijg je wel behoorlijk wat snelheid en souplesse voor terug. De 'snelle stationwagon' bestaat in allerlei soorten en maten. Voor onder de 20 mille kun je bijvoorbeeld al een Audi RS6 op de kop tikken. Die past wat betreft zijn gebruikskosten echter beter in het artikel van vorige week. Daarom hebben we onze zoektocht beperkt tot een categorie die in dat opzicht wat milder is voor je portemonnee: courante stations uit het D-segment met een vermogen van rond de 300 pk. Deze vijf exemplaren hebben we gevonden.

1. Volvo V60 T6 AWD (2011) - €18.900

Deze Volvo V60 had ook door kunnen gaan voor een diesel met R Design-pakket, maar schijn bedriegt. Onder de kap van deze T6 ligt een 3.0 zes-in-lijn met mechanische compressor, goed voor 304 pk en 440 Nm koppel. Hiermee accelereert de Zweed in 6,2 seconden naar de 100 km/h en is een topsnelheid van 250 km/h mogelijk. De Volvo is geen messcherp rij-ijzer. In een V60 is het vooral op langere stukken heel goed toeven dankzij het comfortabele onderstel en de fijne stoelen. De V60 van deze generatie staat als relatief betrouwbaar te boek. Vooral over de plug-in hybrides worden veel klachten gemeld, maar daar heeft de T6 geen last van. Een belangrijk aandachtspunt is de automaat. Die heeft namelijk om de drie jaar nieuwe olie nodig, dus controleer goed of dit ook het geval is. Dit exemplaar staat te koop bij Volvo-dealer Harrie Arendsen in Zevenaar. De samenstelling is vrij zakelijk, maar hij zit goed in de opties en ziet er op het oog nog netjes uit. De kilometerstand blijft met 163.146 km eveneens mooi binnen de perken.

2. Audi S4 Avant B8 (2009) - €19.950

De begrippen 'Audi' en 'snelle station' zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor onder de 20 mille zou je in een RS-model kunnen stappen, maar gezien de hoge onderhouds- en gebruikskosten moet je in dat geval wel een behoorlijke oorlogskas hebben. De S4 vormt een betaalbaarder alternatief. Bovendien oogt de B8 vandaag de dag nog steeds relatief modern, ook al is hij inmiddels alweer 11 jaar oud. De S4 beschikt over een 3.0 V6 met supercharger, goed voor 335 pk en 440 Nm koppel. Wat betreft het vermogen komt de Audi dus aardig overeen met de Volvo. Wel is de S4 een behoorlijk stuk rapper: de sprint naar de 100 km/h is geklaard in 5,2 seconden, een seconde sneller dan de Zweed. De S4 staat als relatief betrouwbaar te boek. Dit exemplaar is van een vroeger bouwjaar, wat betekent dat problemen met de waterpomp, de thermostaat en het schuifdak kunnen optreden. Verder is het bij dit soort auto's natuurlijk altijd van belang dat het onderhoud correct en punctueel is uitgevoerd.

3. BMW 335i Touring E91 LCI (2008) - €18.950

Geen zin in vierwielaandrijving en behoefte aan meer sportiviteit dan bij zowel de Audi als de Volvo? Dan is deze BMW 335i Touring met achterwielaandrijving en M-pakket wellicht iets voor je. De LCI (Life Cycle Impulse, facelift red.) heeft een 3.0 zes-in-lijn met twinscroll-turbo onder de kap liggen, die 306 pk en 400 Nm koppel loslaat op de krukas. Een bijzonder plezierig blok, dat helaas een wat grotere lijst aan mogelijke mankementen kent. Met name de brandstofpomp vormt een kwetsbaar punt. Wat betreft de rij-eigenschappen is de 335i de sportiefste keuze in dit rijtje. Het exemplaar dat wij hebben gevonden komt uit 2008 en heeft 139.105 km op de klok. Deze 3 zit bovendien goed in de opties. Zaken als stoelverwarming, navigatie, leren bekleding en een panorama-schuifdak zijn aanwezig.

4. Mercedes-Benz C 350 CGI Estate (2013) - €19.950

Om de 'Duitse Drie' compleet te maken biedt Mercedes-Benz eveneens een snelle station die past binnen onze criteria. De C 350 heeft als enige auto in dit rijtje geen turbo of compressor, maar beschikt over een atmosferische 3,5-liter V6. Wat vermogen betreft doet hij met 306 pk en 370 Nm niet onder voor de rest. Het ligt voor de hand dat het koppel van een atmosferisch blok lager ligt dan dat van een geblazen krachtbron, maar het verschil is in dit geval ook weer niet denderend groot. De Benz houdt de rest in de acceleratie naar de 100 km/h met 5,9 seconden mooi bij. Deze C-klasse komt uit 2013 en is de facelift van de S204. Dit model staat als betrouwbaar te boek en omdat het hier de facelift betreft, zijn de kinderziektes er over het algemeen ook wel uit. Hij beschikt over het AMG-pakket, wat hem toch net even wat stoerder doet ogen dan de standaarduitvoering. Verder beschikt dit exemplaar over mooi cognackleurig leder en opties als Comand Online, een dodehoekassistent stoelverwarming en een panoramadak. Hij is geïmporteerd, dus kijk extra goed of de onderhoudshistorie klopt met de vermelde kilometerstand.

5. Opel Insignia 2.8 T OPC 4x4 (2009) - €18.949

Met name de drie Duitse stationwagens liggen behoorlijk voor de hand als je met onze criteria gaat zoeken. De Opel Insignia OPC is een minder voor de hand liggende optie, maar daarom niet minder leuk! Onder de kap is een 2,8 liter geblazen V6 gelepeld die goed is voor 325 pk en 435 Nm. Ongekende getallen voor een Opel! Dit exemplaar is om een andere reden uniek in dit lijstje, want hij is voorzien van een handbak. Wanneer je perfect schakelt, stuift de Insignia in 6,3 tellen naar de 100 km/h om pas te stoppen bij 250 km/h. De OPC van de facelift loopt zelfs 270 km/h. Van buiten is de OPC te herkennen aan de twee stortkokers van uitlaten en de grote wielen met dito remschijven. In het interieur zijn kuipstoelen gemonteerd, maar het dashboard doet wel een beetje grauw en saai aan. De Insignia is wel een behoorlijk betrouwbare keuze, zeker op motorisch gebied hoef je met de OPC weinig te vrezen. Dit exemplaar uit 2009 heeft 138.742 km achter de kiezen en oogt verder nog behoorlijk netjes.