Het fraaie lenteweer nodigt uit tot outdoor-activiteiten, waarbij niet zelden de gebaande wegen worden verlaten. Met dat gegeven en het feit dat de hagelnieuwe Freelander 8 ons in het vooruitzicht is gesteld, leek het ons aardig om er eens een voorganger daarvan bij te pakken.

De opvallend gestileerde d-stijl van de Freelander 8 grijpt terug naar de c-stijl van de eerste generatie driedeurs Freelander. De vijfdeurs - Station Wagon genoemd - had een traditioneler uiterlijk. Omdat tegenwoordig weinigen een driedeurs blieven, zoeken we z’n ruimere broer en zetten er twee vierwielaangedreven alternatieven naast. Deze week hebben we (slechts) zes mille te besteden. Wat krijg je daarvoor?

Land Rover Freelander Station Wagon 2.5 V6 Sport - 2005 - 220.729 kilometer - €5.780

De oer-generatie Freelander kende meerdere uiterlijke en technische updates, mede doordat eigenaar BMW in 2000 het merk aan Ford verkocht. Deze Land Rover Freelander is de ‘uitzwaaiversie’ ervan voordat in 2007 zijn veel modernere opvolger zijn opwachting maakte. Zoals gezegd, handelt het hier om de wat traditioneler vormgegeven, maar ruimere vijfdeurs met onder de motorkap de van de Rover 75 afkomstige 2.5-V6. Da’s een beter passende motorisering dan de viercilinder 1.8, maar frontaal oppervlak en gewicht van deze 4x4 doen prestaties én verbruik geen goed. Wel is het geremde trekgewicht van twee ton netjes. En netjes is ook de algehele staat van de 59-RK-JS, zeker gezien z’n geschiedenis (met zelfs twaalf ex-eigenaren). Hopelijk is het geen schone schijn, want Land Rover heeft geen beste naam als het gaat om betrouwbaarheid én de betaalbaarheid van het onderhoud.

Op de flanken zien we stickers met ‘Sport’, en het moet gezegd: een terechte verwijzing. Ten opzichte van zijn mindere broeders staat deze LaRo op 3 centimeter kortere veren, bezit andere dempers en voor meer stuurprecisie zijn 18-inch wielen gemonteerd. Het maakt deze occasion tot een fijn sturende SUV. Overhellen doet de koets nauwelijks en oneffenheden in het wegdek worden adequaat verwerkt. In het terrein waren de Britten al sterk (o.a. permanente vierwielaandrijving, hill descent control), maar deze Freelander is tevens een prettige reisgezel op asfalt. Dat doet je in een Britse ambiance (leren bekleding), maar nog zonder de weelderigheid die de vierwielers van het merk de laatste jaren kenmerkt: het dashboard kent divers materiaalgebruik, de ergonomie kan hier en daar beter en op het gebied van (veiligheids)uitrusting merk je dat deze occasion al een hele poos meedraait. Zo waren twee airbags in 2005 al achterhaald. De apk is inmiddels verlopen, maar de aanbieder zorgt voor een verse keuring. Over garantie geen woord. Daarom: wie vindt deze fraaie Brit een gokje waard?

Signalemen

Merk Land Rover

Type Freelander Station Wagon 2.5 V6 Sport

Bouwjaar mei 2005

Kilometerstand 220.729

Vraagprijs €5.780

Waar te koop? J. Visser Auto’s, Utrecht

Technische gegevens

Motor V6, 2.497 cc

Max. vermogen 130 kW/177 pk bij 6.250 tpm

Max. koppel 240 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.540 kilo

Bagageruimte 354 l/1.319 l

Max. aanhanger geremd 2.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 8,1 (NEDC)

0-100 km/h 11,1 s

Topsnelheid 182 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Honda CR-V 2.0i ES - 2005 - 181.420 kilometer - €5.950

Zo’n Freelander koop je met name vanwege z’n - Britse - stijl en terreincapaciteiten, en niet om budgettaire redenen. Speelt dat laatste een grotere rol dan het uiterlijk, dan staat in Ridderkerk deze vers uit België geïmporteerde Honda CR-V klaar. Zelfde bouwjaar, minder kilometers (daardoor(?) een iets hogere vraagprijs) en voorzien van wettelijke garantie. In plaats van een zespitter doet onder de motorkap een nauwelijks minder presterende, maar beduidend zuinigere viercilinder dienst die goed is voor een geremd trekgewicht van 1,5 ton - minder dan de Freelander, maar alsnog heeft de CR-V een uitstekende naam als caravantrekker opgebouwd. Hier geen leren bekleding, maar wel een navigatiesysteem, verwarmbare voorstoelen en meer airbags.

De prettige bediening van de vijfbak en het foutloze samenspel tussen gas- en koppelingspedaal levert een soepel en licht sportief rijgedrag op. Het 4x4-systeem drijft in beginsel de voorwielen aan. Dreigen die grip te verliezen, dan pas worden de achterwielen ‘ingeschakeld’, waardoor wrijvingsverliezen grotendeels achterwege blijven. In snel genomen bochten is de CR-V in eerste instantie onderstuurd, waarbij het binnenste voorwiel de lucht in lijkt te willen gaan. Dit gebrek aan grip stimuleert de achterwielen om - merkbaar - assistentie te verlenen, waarna de neus richting binnenzijde bocht wordt gedirigeerd en het binnenste voorwiel weer grip krijgt. Best vermakelijk, aardig foolproof en door de relatief lage, actieve zithouding voel je je één met de techniek.

Voor- en achterpassagiers hebben over zitruimte weinig reden tot klagen, de bagage evenmin. Het interieur is opgebouwd uit stevige materialen, waarbij functie (ergonomie) vóór vorm ging. De draaiknoppen waarmee verwarming en ventilatie worden bediend, zijn mooi groot uitgevoerd en zitten prima onder handbereik. De zetels zijn wat vlak, maar toch nog comfortabel genoeg.

Al met al zou het ons niet verbazen wanneer deze occasion al snel zijn eerste Nederlandse baas kan begroeten.

Signalement

Merk Honda

Type CR-V 2.0i ES

Bouwjaar maart 2005

Kilometerstand 181.420

Vraagprijs €5.950

Waar te koop? Autobedrijf Goedhart, Ridderkerk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.998 cc

Max. vermogen 110 kW/150 pk bij 6.500 tpm

Max. koppel 192 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.473 kilo

Bagageruimte 527 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 11,1 (NEDC)

0-100 km/h 10,8 s

Topsnelheid 177 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Chevrolet Captiva 3.2i Executive - 2008 - 148.944 kilometer - €5.950

Hij dreigt de in vergetelheid te raken; de Captiva van Chevrolet en bloedbroeder van de Opel Antara. Die relatieve onbekendheid kan een interessante occasion opleveren. Laten we eens kijken naar deze Chevrolet Captiva. Voor hetzelfde geld rijd je in een drie jaar jongere occasion die nog geen anderhalve ton ervaring heeft, en dat verdeeld over slechts twee eigenaren - overzichtelijk, dus. Het rechttoe-rechtaan-uiterlijk zoals de CR-V dat heeft, wordt gecombineerd met een V6 zoals de Freelander die bezit. Het exemplaar in de Zuid-Koreaanse Amerikaan is echter een stuk krachtiger en toch nipt zuiniger (maar voor beheersbare onderhoudskosten moet je bij de CR-V zijn, ook vanwege het veel hogere gewicht van de Captiva), en goed voor eveneens twee ton geremd trekgewicht.

Waar de 49-ZD-DR eveneens punten mee scoort, is dat het een zevenpersoons SUV is, al gaan stoel zes en zeven in opgeklapte vorm wel ten koste van de bagageruimte. En tot slot is deze occasion het meest royaal als het gaat om de veiligheids- en comfortuitrusting: climate en cruisecontrol, regensensor, leren bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen, stoelverwarming voor en achter, voorruitverwarming, een hele batterij airbags … Op een navigatiesysteem na missen we eigenlijk weinig. Het dashboard ziet er aardig uit, maar de (voor)stoelen zijn vrij hard, terwijl het leer al duidelijk aan het lubberen is geslagen. Een beetje ‘Amerikaanse’ afwerking en eerlijk gezegd doet de powertrain ook Amerikaans aan. Ondanks diens 230 pk nodigt de auto eerder uit tot relaxed cruisen, daarbij geholpen door de vijftraps automaat. Ook de onderstuur- en overhelneigingen nopen tot ingehouden bochtsnelheden. Het 4x4-systeem is vrij eenvoudig van opzet. Via een elektrisch werkende drukgroep en een natte-platenkoppeling worden de achterwielen naar behoefte bijgeschakeld, zodat op gladde ondergrond uiteindelijk een fifty-fifty verdeling ontstaat. Net als de CR-V is deze Captiva dus geen ‘klassieke’ terreinwagen, zoals de Freelander dat meer tentoonspreidt. Vraagprijs = meeneemprijs, inclusief verse apk en onderhoudsbeurt.

Signalement

Merk Chevrolet

Type Captiva 3.2i Executive

Bouwjaar januari 2008

Kilometerstand 148.944

Vraagprijs €5.950

Waar te koop? Garagebedrijf Covast C.V., Strijen

Technische gegevens

Motor V6, 3.195 cc

Max. vermogen 169 kW/230 pk bij 6.600 tpm

Max. koppel 297 Nm bij 3.200 tpm

Leeggewicht 1.805 kilo

Bagageruimte n.b./465 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 2.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 8,7 (NEDC)

0-100 km/h 8,8 s

Topsnelheid 204 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Een Freelander en twee alternatieven. Welke moet het worden?

Voor het echte terreinwerk is de karaktervolle Freelander het meest geschikt, maar diens historie en faam (…) roepen vraagtekens op. De Captiva biedt meer luxe, meer zitplaatsen en heeft een overzichtelijke geschiedenis. De CR-V zal het goedkoopst te exploiteren zijn en heeft van deze drie de beste naam. Wie moet het worden?