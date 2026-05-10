Japanse auto’s steken goed in elkaar. Met die gedachte in het achterhoofd ging Roos van der Maas op zoek naar haar eerste auto. Ze zocht naar een Swift en ze vond een Swift, die ze volledig naar eigen smaak heeft aangepast. “Ik hoor bij die auto en die auto hoort bij mij.”

Jij hebt wel iets met auto’s zien we.

“Ik ben altijd gek geweest op auto’s. Mijn vader nam mij vroeger regelmatig mee naar auto-evenementen. Dat vond ik altijd hartstikke mooi. De interesse voor auto’s heb ik van huis uit een beetje meegekregen. Toen ik in 2019 mijn rijbewijs haalde, ging ik direct op zoek naar een auto. Ik richtte me daarbij op Japanse auto’s, omdat die gewoon goed in elkaar steken. Samen met mijn vader ging ik kijken naar deze Swift. Ik was op slag verliefd op die lakkleur. Die is origineel, net zoals de bodykit. Deze specifieke combinatie van kleur en bodykit kom je zelden tegen. Ik dacht meteen: dit gaan we doen. De Suzuki doopte ik om tot Avvie, van Avatar. Overdag is hij blauw, maar in de avondzon is hij groen. Die kleur staat ook op het kentekenbewijs vermeld.”

Het is dus een bijzondere uitvoering. Maar nog niet bijzonder genoeg?

“Het was oorspronkelijk helemaal niet mijn plan om zoveel aan te passen, maar na een tijdje begon het gewoon te kriebelen. Eigenlijk is het te veel om op te noemen wat er allemaal aan is gebeurd. Het uitlaatsysteem is van HKS Legamax, de schroefset komt van BC Racing en ik heb een spaghettispruitstuk gemonteerd. De stoelen heb ik vervangen voor NRG kuipstoelen. Dat was wel een dingetje, want ik ben maar 1 meter 48 ... Om er toch goed in te passen heeft een vriend metalen bevestigingsplaatjes gemaakt, waardoor de stoelen hoger op de rails zijn gemonteerd.”

Doe je al dat sleutelen aan de auto zelf?

“Soms heb ik wel hulp of aanwijzingen nodig, maar ik wil zoveel mogelijk zelf doen. Een tijdje terug gaf de versnellingsbak de geest. Dat is een zwak punt bij de 1.3, maar ik heb een 1,5-liter motor. Ik denk dat ik daarmee gewoon pech heb gehad. Ik heb toen een tweedehands bak gekocht en die zelf gereviseerd en gemonteerd. Dat was een uitdaging, want dat ding weegt een kilo of 45. Ik heb die bak in de kleur van de auto gespoten. Totaal nutteloos, want je ziet dat eigenlijk nooit, maar ik vond het toch leuk om te doen. De motorruimte is trouwens helemaal verlicht, net zoals de wagenbodem.”

Heb je onderweg veel bekijks?

“Het is natuurlijk een aparte verschijning. Ik ga er graag mee naar car meetings en heb meerdere prijzen gewonnen op autoshows. Avvie en ik zijn inmiddels een bekend duo in die wereld. Het is een showauto en ik ben er zuinig op, maar hij wordt niet weggestopt in een garage. Ik rijd er graag mee. Ook op winterse dagen, maar dan gaat wel eerst de winterset eronder. Door de stugge schroefset zijn drempels een probleem. Als ik ergens naartoe moet waar veel van die hobbels zijn, pak ik ‘De Mazzel.’ Zo noemen we de Mazda 2 die het hele gezin gebruikt. Die rijdt dan net even wat makkelijker.”

Is de Suzuki nu helemaal af?

“Binnenkort ga ik wat gebruikssporen wegwerken. De bumpers ga ik opnieuw spuiten en de velgen pak ik aan. Daarna krijgt hij een nieuwe coating zodat de lak goed blijft. De hele mikmak dus. Motorisch staat er ook nog iets groots op de planning. De auto wordt binnenkort veel sneller, maar de manier waarop wil ik nog niet verklappen. Dit wordt, zover ik weet, in ieder geval de eerste Swift in Nederland die op deze manier onder handen wordt genomen. Zo blijf ik ermee bezig en tijd en liefde in deze Suzuki stoppen. Ik hoor bij die auto en die auto hoort bij mij.”

Naam: Roos van der Maas